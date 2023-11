Nuôi dưỡng đam mê chạy

Giữa năm 2021, trong một lần làm xét nghiệm máu trước khi nhổ răng, anh Thành phát hiện mình mắc một loại ung thư máu nguy hiểm. Chẩn đoán của bác sĩ khiến anh hoảng loạn vì chỉ còn sống được vài tháng dù trước đó luôn có lối sống lành mạnh, không thương xuyên nhậu nhẹt, thích các hoạt động thể thao, lại ít khi ốm đau.

Anh Thành chạy giữa đường hoa đua nhau khoe sắc ở Ecopark. Ảnh: NVCC

Sau gần một năm hoá trị liệu, tháng 4/2022, anh bắt đầu bước vào quá trình ghép tủy (ghép tế bào gốc tạo máu) với hi vọng chữa khỏi hoàn toàn bệnh máu ác tính. “Trong phòng ghép tủy, nhiều lần đứng giữa ranh giới sinh tử, tôi nghĩ đến những điều mình sẽ làm nếu còn sống tiếp. Một trong những suy nghĩ đầu tiên chính là việc quay lại chơi thể thao nhằm tăng sức đề kháng, hỗ trợ tốt hơn cho quá trình hồi phục của bản thân… Tôi chọn chạy bộ vì đây là môn thể thao dễ bắt đầu nhất”, Thành nói.

Từ quãng đường hơn chục bước chân đã “thở không ra hơi” sau ca ghép tủy, Thành vừa kiên trì luyện tập vừa lắng nghe bản thân. Sau đó, anh quyết định chuyển ra vùng ven trung tâm để sinh sống, vừa có thêm không gian để rèn luyện sức khoẻ, vừa giúp con cái có thêm không gian để khám phá tuổi thơ.

Anh Thành chọn khu đô thị Ecopark bởi ở đây có nhiều không gian xanh, không khí trong lành hơn trong nội đô. Anh ấn tượng, cảm thấy khoan khái với cung đường chạy mát mẻ, rợp bóng cây.

Anh Thành trên đường chạy. Ảnh: NVCC

Mỗi ngày, anh dành khoảng 1 giờ tập luyện trước khi đi làm. Vào cuối tuần, anh dành nhiều thời gian hơn để chạy cùng bạn bè trong khu đô thị. Những nỗ lực luyện tập của anh Thành cũng được đền đáp xứng đáng khi sức khoẻ cải thiện, thành tích chạy bộ cũng tăng đáng kể.

Anh Thành cho biết, chỉ sau nửa năm ghép tuỷ, anh đã hoàn thành được đường chạy dài 42km đầu tiên trong đời trong hơn 5 giờ. Hiện tại, thành tích này đã được cải thiện đáng kể. Trong tháng 10 vừa qua, Thành tham dự 1 giải Half Marathon (21km) và 1 giải Full Marathon (42km).



Điểm đến tuyệt diệu của người mê chạy giữa thiên nhiên

Cũng giống như anh Thành, anh Vũ Hiếu (thành viên câu lạc bộ chạy bộ Ecopark - EcoRunClub) có niềm đam mê lớn với bộ môn này. Chuyển về Ecopark sinh sống từ năm 2017, anh Hiếu đánh giá nơi đây được đầu tư cảnh quan, tiện ích, phù hợp với các môn thể thao ngoài trời, trong đó có chạy bộ.

Anh Hiếu yêu thích chạy bộ giữa những tán cây. Ảnh: NVCC

6 năm ở Ecopark, anh Hiếu vẫn duy trì thói quen chạy bộ hàng ngày. Mỗi cuối tuần, anh cùng bạn bè trong CLB lại tổ chức các cung đường chạy quanh khu đô thị, không chỉ rèn luyện sức khoẻ mà còn khám phá thiên nhiên.

Ngoài chạy bộ, anh còn tham gia nhiều môn thể thao khác như bơi lội, đạp xe và Ecopark có đủ những tiện ích để anh thực hiện đam mê của mình. Thể lực và sức khoẻ cải thiện giúp anh mạnh dạn tranh tài ở những giải đấu “khó nhằn”.

Tham gia giải chạy đường mòn diễn ra hồi 9/2022 tại Sa Pa, anh Hiếu đã hoàn thành cự ly 160km xuyên núi trong 38 tiếng. Anh còn tham gia 2 mùa giải tại Đà Nẵng với 3 môn phối hợp thi đấu liên tục gồm: bơi, đạp xe và chạy bộ. “Môi trường xanh, trong lành cùng hệ thống tiện ích của Ecopark giúp tôi rèn luyện thể lực, tạo ra sức bền để có thể thực hiện những điều chưa từng nghĩ có thể làm được”, anh Hiếu hào hứng chia sẻ.

Không chỉ các đấng mày râu, nhiều chị em cũng tham gia câu lạc bộ, cùng nhau rèn luyện sức khoẻ. Vợ anh Hiếu là người đồng hành cùng chồng trong các giải chạy khắp mọi miền tổ quốc.

Môi trường xanh, trong lành giúp Ecopark thu hút những người yêu thể thao. Không chỉ chạy bộ, cư dân Ecopark còn rủ nhau đạp xe, tập yoga, thiền, bơi lội hay chèo thuyền. Các bạn nhỏ yêu thích đạp xe quanh các vườn hoa rực rỡ sắc màu hay chơi các trò chơi vận động dành riêng cho mình. Sân golf trong khu đô thị cũng thu hút đông đảo cư dân và người dân khu vực lân cận đến trải nghiệm.

Ecopark cũng là khu đô thị có giải chạy riêng hoành tráng, chuyên nghiệp do cư dân khởi xướng, tổ chức dưới sự hỗ trợ của chủ đầu tư. Sở hữu những cung đường hàng triệu cây xanh, những thảm hoa cỏ đầy màu sắc và hồ Thiên Nga rộng lớn, Ecopark luôn được cộng đồng những người yêu chạy bộ tìm đến trải nghiệm, tự do chạy giữa thiên nhiên để tận hưởng cảm giác tự do trọn vẹn và đầy sức sống.

Mỗi năm, Ecopark Marathon thu hút hàng nghìn vận động viên tham dự. Giải chạy này đã trở thành “bản sắc” của Ecopark. Nhiều người thi đấu tại giải chạy cũng vì yêu mà chuyển về đây sinh sống. Sau nhiều mùa giải thành công, Ecopark Marathon được nhiều vận động viên nhận xét là giải có đường chạy road đẹp, xanh ấn tượng ở Việt Nam.

Giải chạy Ecopark Marathon 2024 mùa thứ năm sắp mở cổng đăng ký, hứa hẹn thu hút đông đảo cư dân và người yêu chạy bộ tham gia. Anh Thành cũng dự định tham gia giải chạy được tổ chức trong khu đô thị Ecopark vào tháng 4/2024 tới. Anh kỳ vọng nơi đây sẽ thu hút ngày càng nhiều người yêu thể thao đến sinh sống và trải nghiệm cảm giác “chạy giữa miền xanh".

Ngọc Minh