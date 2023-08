Top 44 thí sinh Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2023 đã có màn trình diễn bikini nóng bỏng qua phần thi Best in swimsuit trên sân khấu Vietnam Beauty Fashion Fest 5 (VBFF 5) với sự dẫn dắt của MC Thiên Vũ.

Dù rất đau nhưng MC Thiên Vũ vẫn hoàn thành tốt phần dẫn của mình.

Trước ngày diễn ra sự kiện VBFF 5 và phần thi Best in swimsuit trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023, MC Thiên Vũ không may bị rách cơ đùi khiến việc đi lại trở nên khó khăn hơn. Để hoàn thành công việc tốt nhất, anh phải uống thêm thuốc giảm đau và dán băng chân.

Theo chia sẻ, nam MC tham gia một giải bóng đá nên không may bị chấn thương. Nhờ bác sĩ kịp thời hỗ trợ, băng bó và dùng thuốc theo chỉ định, Thiên Vũ dự kiến mất 2 tuần để hồi phục. Tuy vậy, anh đã một mình hoàn thành tốt vai trò dẫn dắt cả hai show diễn tối 16/8.

Thiên Vũ là một trong những nam MC điển trai và đa tài, hiện công tác tại HTV - Đài Truyền hình TP.HCM. Anh sở hữu chất giọng trầm ấm, lối dẫn dắt chương trình hài hước, vui nhộn và đặc biệt là cách xử lý tình huống nhanh nhẹn, chuyên nghiệp nhờ kinh nghiệm làm MC - BTV nhiều năm. Anh cũng là MC chung kết Miss Grand Vietnam 2023 diễn ra vào ngày 27/8 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM.