Thiếu nữ 16 tuổi 'mất tích' khi vào TP.HCM xin việc, có cuộc gọi đòi tiền chuộc

Liên quan đến vụ thiếu nữ 16 tuổi "mất tích" khi đến TP.HCM, ngày 15/6, ông Nguyễn Văn Hương (SN 1969, cha của Nguyễn Thị Thu N), ở thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, TX Sông Cầu, Phú Yên cho biết, gia đình liên tục nhận được các cuộc gọi của số máy lạ yêu cầu mang 70 triệu đồng đến chuộc.

Cuộc gọi đầu tiên là của một người phụ nữ gọi đến thông báo N. đang ở Campuchia làm việc cho họ, muốn đưa N. về thì phải chuẩn bị 70 triệu đồng. Gia đình ông Hương nói số tiền nhiều vậy không thể đáp ứng, người phụ nữ này đã hạ giá xuống còn 30 triệu đồng. Tiếp đến, ông Hương nhận một cuộc gọi của một người đàn ông cũng yêu cầu gia đình chuẩn bị tiền chuộc N...

Ông Nguyễn Văn Hương (SN 1969, cha của Nguyễn Thị Thu N. đăng thông tin tìm người thân

Ông Hương đồng ý với số tiền chuộc này nhưng yêu cầu người này phải đưa con gái ông trở về Việt Nam mới giao tiền thì người này cúp máy. Ông Hương gọi lại các số đã gọi cho mình thì đều không liên lạc được. Đến nay, ông Hương cũng không biết chính xác con mình đang ở đâu, tình trạng như thế nào nên rất lo lắng.

Trước đó, ngày 13/6, Nguyễn Thị Thu N. (16 tuổi) đã liên hệ với chị ruột là N.T.Vân. Thiếu nữ này cho biết đang ở Campuchia và có công việc ổn định, nhưng không nói rõ làm nghề gì, địa điểm cụ thể.

Như đã thông tin, Nguyễn Thị Thu N. (16 tuổi), quê Phú Yên) nghe theo lời dụ dỗ vào TP.HCM làm việc lương cao, sau khi đến khu vực phường 13, quận Bình Thạnh, người nhà không thể liên lạc được.

Gia đình đã báo vụ việc với chính quyền địa phương đồng thời bắt xe vào TP.HCM đến Công an phường 13, quận Bình Thạnh trình báo sự mất tích bí ẩn của con gái mình. Công an phường 13 tiến hành xác minh làm rõ. Sau khi xác minh, vụ việc được báo cáo lên Công an quận Bình Thạnh.

Sau đó Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định truy tìm N.T.T.N. và thông báo cho các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM, Công an TP Thủ Đức và Công an các quận huyện để phối hợp tìm kiếm.

Trâm Trân