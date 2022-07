Thiếu nữ đi xe kẹp ba, cầm ‘phóng lợn’ ngông nghênh diễu phố Hà Nội

Sáng 18/7, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bàn giao 3 đối tượng cầm theo 1 dao quắm và 2 tuýp sắt gắn dao bầu tham gia giao thông cho Công an phường Lê Đại Hành (Công an quận Hai Bà Trưng) xử lý.

Cụ thể, hồi 21h40 tối 17/7, tổ công tác Y4/141 hóa trang làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng thì phát hiện 1 thiếu nữ điều khiển xe máy mang BKS 29E2- 790.XX chở theo 2 nam thiếu niên đi trên phố Lê Đại Hành, đáng chú ý một trong hai người này cầm theo 1 con dao quắm.

Tổ công tác Y4/141 nhanh chóng áp sát để kiểm tra, trong quá trình dừng xe, thiếu niên ngồi sau vứt 2 tuýp sắt gắn dao bầu xuống đường và bỏ chạy về hướng phố Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng).

2 đối tượng cùng tang vật bị tổ công tác Y4/141 bắt giữ

Tổ công tác 141 bàn giao đối tượng cho Công an phường Lê Đại Hành (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua đấu tranh tại chỗ, thiếu nữ điều khiển xe máy là Phạm Ngọc A. (SN 2006, trú tại ngõ Thiên Hùng, Đống Đa, Hà Nội), nam thiếu niên ngồi giữa là Nguyễn Tiến Đ. (SN 2008, trú tại Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội).

Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác thu giữ 1 dao quắm dài khoảng 1m, 2 tuýp sắt dài khoảng 2m trên đầu có gắn dao bầu dài 20cm.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản bàn giao người, phương tiện, tang vật cho Công an phường Lê Đại Hành để tiếp tục điều tra làm rõ.