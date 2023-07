Chiều ngày 5/7, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng và công tác chính trị, tư tưởng 6 tháng đầu năm 2023.

Dự và chỉ đạo tại hội nghị có quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Thiếu tướng Đinh Văn Nơi chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh có nhiều yêu cầu đột xuất. Song, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để triển khai đồng bộ các mặt công tác, trong đó xác định trọng tâm, trọng điểm vào những chuyên đề lớn.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Qua đó, kiểm soát được tình hình, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT.

Báo cáo cũng nêu, trong 6 tháng đã tích cực phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tội phạm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy ghi nhận và đánh giá cao vai trò nòng cốt trong việc tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT thời gian qua.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu có những biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác điều tra các vụ án (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Trong 6 tháng cuối năm, ông Cao Tường Huy đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là nhân tố đoàn kết thống nhất không chỉ trong nội bộ ngành công an mà trong cả hệ thống chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cấp ủy công an các đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống.

Thường xuyên rà soát, đánh giá để quản lý, phòng ngừa sai phạm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn trên tinh thần đề ra các phương pháp, biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, đặc biệt trong công tác điều tra các vụ án.

Thường xuyên cập nhật, phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo, các quy định của Đảng, ngành công an để nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ. Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu mỗi đơn vị, địa phương trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ.

Cũng tại hội nghị, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đã trao bằng khen của Tỉnh ủy Quảng Ninh cho 4 cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong 5 năm 2018 – 2022.