Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng đại diện lãnh đạo Quân khu 4 và lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Trước yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn khu vực Bắc Trung Bộ, ngày 25/7/2014, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định về việc thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ - trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (số hiệu E26).

Tại buổi lễ, Thượng tá Thái Doãn Bằng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ cho biết, Trung đoàn có nhiệm vụ chính là đơn vị tác chiến đặc biệt, có trách nhiệm giúp Tư lệnh CSCĐ quản lý, chỉ huy đơn vị thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ việc tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn.

Thượng tá Thái Doãn Bằng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quốc Huy

Trung đoàn phối hợp tác chiến chống khủng bố, bắt cóc con tin, truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm; tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Quân số của Trung đoàn hiện có 1.500 cán bộ, chiến sỹ được biên chế tại 10 đầu mối đơn vị trực thuộc gồm: 4 tiểu đoàn đóng quân tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Tĩnh và Quảng Bình...

Chỉ tính riêng trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm trong những năm qua, Trung đoàn đã tổ chức 250 đợt với trên 190 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng trực và ra quân thực hiện các nhiệm vụ tăng cường.

Các chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ biểu diễn võ thuật. Ảnh: Quốc Huy

Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba vì đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

UBND các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình tặng bằng khen cho 8 tập thể và 27 cá nhân.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu - Tư lệnh Cảnh sát cơ động gắn Huân chương chiến công hạng Ba lên cờ truyền thống của Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ. Ảnh: Quốc Huy

Đây là sự khích lệ, động lực to lớn để đơn vị tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu - Tư lệnh Cảnh sát cơ động đề nghị, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ từng bước xây dựng ổn định về cơ sở vật chất và các mặt công tác khác để đưa đơn vị vào hoạt động theo đúng chủ trương, quyết định của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu - Tư lệnh Cảnh sát cơ động phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quốc Huy

Trung đoàn tiếp tục làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương trên địa bàn ngăn chặn hiệu quả các vụ gây rối, biểu tình, bạo loạn; phối hợp đấu tranh triệt phá các chuyên án lớn về hình sự, ma túy, buôn lậu nguy hiểm; tham gia tuần tra, kiểm soát, giữ gìn an ninh, trật tự góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn khu vực Bắc Trung Bộ và các địa phương lân cận.