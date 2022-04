Thịt lợn tăng giá mạnh, tiến sát mốc 60.000 đồng/kg

Gần đây, giá lợn hơi có dấu hiệu đi lên. Hiện giá lợn hơi được thu mua trên toàn quốc dao động trong khoảng 53.000 - 58.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại thị trường miền Bắc, giá lợn hơi hiện được giao dịch trong khoảng 53.000 - 56.000 đồng/kg. Theo đó, giá lợn hơi tại Lào Cai và Ninh Bình vào hôm nay (18/4) tăng 1.000 đồng/kg, ở mốc 54.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại Bắc Giang, Thái Bình và Tuyên Quang ở mức 55.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá lợn hơi tại Vĩnh Phúc hiện neo tại ngưỡng 56.000 đồng/kg.

Tại miền Trung và Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay (18/4) dao động trong khoảng 54.000 - 58.000 đồng/kg. Trong đó, giá lợn hơi tại Bình Thuận cao nhất khu vực, ở mức 58.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại Quảng Trị và Lâm Đồng hiện giao dịch ở mốc 57.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giao dịch ở ngưỡng 54.000 - 56.000 đồng/kg

Giá lợn hơi có xu hướng tăng lên (ảnh: TL)

Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi hôm nay được điều chỉnh tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại một số địa phương. Trong đó, giá lợn hơi tại Sóc Trăng tăng 1.000 đồng/kg lên mốc 57.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại TP.HCM, Đồng Nai và Vũng Tàu hiện cũng giao dịch ở mức 57.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại Bình Phước và Long An vào hôm nay tăng 2.000 đồng/kg so với hôm qua, lên mức giá 56.000 đồng/kg. Còn tại An Giang, giá lợn hơi được giao dịch tại mốc 58.000 đồng/kg. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 54.000 - 58.000 đồng/kg.

Theo các chuyên gia, giá lợn hơi hiện có xu hướng tăng lên do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Chỉ tính trong hơn một năm qua, giá thức ăn chăn nuôi đã tăng hơn 70%. Việc này khiến nhiều hộ chăn nuôi không dám tái đàn, gây thiếu hụt nguồn cung.

Nhiều người dự báo, giá lợn hơi có khả năng sớm đạt mốc 60.000 đồng/kg.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cho hay, trong 2 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu thịt lợn của Việt Nam đạt hơn 23.900 tấn, giảm hơn 20% so cùng kỳ. Do việc nhập khẩu giảm nên dự báo giá lợn hơi trong nước trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng.

Thu An