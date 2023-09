Tờ Bưu điện New York dẫn lời nhà nghiên cứu hang động người Mỹ Mark Dickey cho biết, ông đã bị xuất huyết tiêu hóa khi đang thám hiểm hang động Morca, Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 1/9. Rất may, với phản ứng nhanh chóng từ chính quyền Ankara nên “một đội y tế đã tiếp cận nơi ông mắc kẹt, và đưa ra các phương pháp cứu chữa kịp thời”.

Nhà nghiên cứu hang động người Mỹ Mark Dickey hôm 7/9. Ảnh: The Independent

“Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra trên mặt đất, chỉ biết rằng từ quan điểm của bản thân thì những phản ứng nhanh chóng tới từ Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ để đưa nguồn hỗ trợ y tế xuống đây đã cứu mạng sống của tôi”, ông Dickey nói trong đoạn video được gửi cho lực lượng cứu hộ trên mặt đất hôm 7/9.

Theo Bưu điện New York, việc liên lạc giữa lực lượng trên mặt đất và những nhân viên cứu hộ có mặt tại vị trí ông Dickey mắc kẹt bị trì trệ do không thể thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp. Do vậy, những nhà thám hiểm hang động có kinh nghiệm buộc phải đảm nhận nhiệm vụ này. Mỗi lần chuyển thông tin liên lạc sẽ mất khoảng 8 tiếng đồng hồ.

Vị trí ông Dickey mắc kẹt trong hang động Morca, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Bưu điện New York

Ngoài ra, các bác sĩ tham gia chiến dịch giải cứu lần này sẽ xem xét tình trạng sức khỏe của ông Dickey, để xem liệu nhà thám hiểm có thể tự mình rời khỏi hang động hay buộc phải nằm trên cáng.

“Hoạt động lần này là một trong những cuộc giải cứu hang động lớn nhất trên thế giới cả về mặt hậu cần cũng như kỹ thuật, với sự tham gia của 150 nhân viên cứu hộ”, thông cáo từ Liên đoàn thám hiểm hang động Thổ Nhĩ Kỳ viết.

Lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ có mặt bên ngoài lối vào hang động Morca. Ảnh: Bưu điện New York

Theo chuyên gia Yusuf Ogrenecek thuộc Liên đoàn thám hiểm hang động Thổ Nhĩ Kỳ, địa hình hiểm trở bên trong hang động Morca sẽ là một thách thức lớn trong việc đưa ông Dickey ra ngoài, và hoạt động cứu hộ “có thể sẽ mất từ vài ngày cho đến ba tuần, tùy theo tình hình”.

Cận cảnh hang động nguy hiểm dẫn vào nơi đội bóng Thái Lan mắc kẹt Camera gắn trên đầu nhân viên cứu hộ ghi lại hình ảnh con đường tối tăm, ngập nước với những vách đá lởm chởm dẫn tới vị trí của 12 cậu bé bị mắc kẹt bên trong hang Tham Luang Nang Non.