{"article":{"id":"2203646","title":"Thời điểm ăn trưa tốt nhất để giảm cân","description":"Những người muốn giảm cân nên ăn trưa trong khoảng thời gian từ 10h đến 14h, hoặc 4-5 giờ sau bữa sáng.","contentObject":"<p>Trong quá trình <a href=\"https://vietnamnet.vn/giam-can-tag6392854771258032763.html\" title=\"giảm cân\" target=\"_blank\"><strong>giảm cân</strong></a>, điều quan trọng là bạn cần nhất quán kế hoạch ăn uống. Ngoài các thực phẩm lành mạnh, thời điểm ăn cũng tác động tới trọng lượng cơ thể. </p>

<p>Tiến sĩ Rekha B. Kumar, Giám đốc y tế của một chương trình giảm cân ở Mỹ, chia sẻ về vai trò của bữa trưa tới giữ gìn vóc dáng. Theo đó, các món bạn chọn và thời điểm ăn đều có ý nghĩa. Tiến sĩ Kumar giải thích: “Nhịp sinh học dẫn tới những thay đổi về hormone như insulin và melatonin. Sắp xếp bữa trưa theo nhịp sinh học có thể thúc đẩy giảm cân”. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/an-trua-1315.jpg?width=768&s=4UfU9eJNzRUPKU0qCYT83Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/an-trua-1315.jpg?width=1024&s=F4WHj9t1Lc-szU8Ws2gjXg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/an-trua-1315.jpg?width=0&s=md0fEWLOVqGA7q5zRLjI6A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/an-trua-1315.jpg?width=768&s=4UfU9eJNzRUPKU0qCYT83Q\" alt=\"an trua.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/an-trua-1315.jpg?width=260&s=uirxIG1wDWqnnrXr5VKabQ\"></picture>

<figcaption>Dù bận rộn, bạn cũng không nên bỏ bữa trưa. Ảnh minh họa: Times of India</figcaption>

</figure>

<p><strong>Thời điểm ăn trưa tốt nhất để giảm cân</strong></p>

<p>Tiến sĩ Kumar cho biết, tốt nhất nên ăn trưa trong khoảng thời gian từ 10h đến 14h, hoặc khoảng 4-5 giờ sau bữa sáng để giữ lượng đường trong máu ổn định, đảm bảo bạn không ăn quá nhiều trong bữa trưa. Điều đó đồng nghĩa nếu ăn sáng vào 8h, bạn nên ăn trưa khoảng 12-13h. </p>

<p>Nghiên cứu gần đây của Northwestern Medicine cũng ủng hộ phương pháp này. Bạn cần đảm bảo bữa trưa và bữa tối không cách nhau quá 4-5 giờ. Tiến sĩ Kumar khuyên: “Nếu cần ăn nhẹ để duy trì năng lượng cho tới bữa kế tiếp, bạn cố gắng không ăn quá nhiều, chọn thứ gì đó có protein”. </p>

<p>Thời điểm tệ nhất để dùng bữa trưa là quá gần bữa sáng hoặc bữa tối. Tiến sĩ Kumar lưu ý nếu ăn trưa quá sớm, bạn sẽ đói trước khi đến bữa tối và có thể ăn vặt quá nhiều vào buổi chiều. Nếu dùng bữa trưa quá muộn, bạn sẽ ăn bù nhiều hơn, dẫn tới dư thừa calo.</p>

<p><strong>Nếu không có thời gian để ăn trưa thì sao?</strong></p>

<p>Theo <em>Parade</em>, ngay cả khi bạn bận rộn với rất nhiều cuộc họp và việc cần làm, đừng bao giờ bỏ bữa trưa. Thói quen xấu đó có thể làm tăng cortisol, khiến bạn cảm thấy căng thẳng và tức giận. Tiến sĩ Kumar khuyên: “Nếu không có thời gian ăn trưa, bạn nên dùng một bữa nhẹ chứa nhiều protein như một nắm hạnh nhân và một thanh protein”. </p>

<p>Bạn lưu ý chọn các loại thực phẩm ít đường để giữ lượng đường trong máu ổn định và tránh bị tăng cân.</p>

<p><strong>Thức ăn nên tránh vào buổi trưa </strong></p>

<p>Tiến sĩ Kumar khuyên bạn bỏ qua các thực phẩm chế biến sẵn như bánh mì kẹp thịt, khoai tây chiên, bánh mì trắng và các loại thịt hun khói, xúc xích. Các bữa ăn nhiều carb như mì ống hoặc pizza không giúp bạn no cả buổi chiều sẽ khiến bạn phải ăn vặt. </p>

<p>“Hấp thụ nhiều carb vào bữa trưa có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột biến. Điều này dễ dẫn đến tích trữ thêm lượng dạng mỡ trong cơ thể”, Tiến sĩ Kumar giải thích. </p>

Để chủ động và an tâm kiểm soát dị tật thai nhi, nhiềumẹ bầu lựa chọn cơ sở đạt tiêu chuẩn quốc tế làm xét nghiệm NIPT.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn sức khỏe","detailUrl":"/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/di-tat-bam-sinh-hau-qua-nghiem-trong-co-the-phat-hien-tu-tuan-thai-thu-10-2222721.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/di-tat-bam-sinh-hau-qua-nghiem-trong-co-the-phat-hien-tu-tuan-thai-thu-10-1099.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T08:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222691","title":"Cà phê nóng hay đá tốt hơn?","description":"Cà phê nóng có nhiều chất chống oxy hóa hơn còn cà phê đá có tác dụng tốt khi bạn muốn giảm cân.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn sức khỏe","detailUrl":"/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ca-phe-nong-hay-ca-phe-da-tot-cho-suc-khoe-cua-ban-hon-2222691.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/ca-phe-nong-hay-da-tot-hon-1581.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222824","title":"Làm sao để tránh các tật khúc xạ ở lứa tuổi học đường?","description":"Tật khúc xạ học đường là một trong những vấn đề đáng lo ngại hiện nay ở lứa tuổi học sinh, trong đó phổ biến nhất là cận thị.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn sức khỏe","detailUrl":"/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lam-sao-de-tranh-cac-tat-khuc-xa-o-lua-tuoi-hoc-duong-2222824.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/lam-sao-de-tranh-cac-tat-khuc-xa-o-lua-tuoi-hoc-duong-195.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T08:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221616","title":"Lý do giúp cựu ngoại trưởng Mỹ sống thọ 100 tuổi","description":"Henry Kissinger vẫn sống thọ dù có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, cuộc sống nhiều áp lực và không tập thể dục.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn sức khỏe","detailUrl":"/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ly-do-cuu-ngoai-truong-my-song-tho-100-tuoi-2221616.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/ly-do-giup-cuu-ngoai-truong-my-song-tho-100-tuoi-542.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218142","title":"Mẹo ‘giảm nửa, nhân đôi’ hạn chế nguy cơ mắc bệnh tiểu đường","description":"Giảm nửa lượng tinh bột đường, tăng gấp đôi lượng chất xơ có ích cho việc ngăn ngừa bệnh tiểu đường.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn sức khỏe","detailUrl":"/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/meo-giam-nua-nhan-doi-han-che-nguy-co-mac-benh-tieu-duong-2218142.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/meo-giam-nua-nhan-doi-han-che-nguy-co-mac-benh-tieu-duong-797.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T18:34:09","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223279","title":"Dấu hiệu học sinh cần được đưa đi khám rối loạn học tập","description":"Có thể đọc chính xác văn bản nhưng không hiểu trình tự, kém chính tả... là dấu hiệu rối loạn học tập cha mẹ cần lưu ý để đưa trẻ đi khám. Bác sĩ tâm thần, chuyên khoa tâm lý, ngôn ngữ, giáo dục có thể giúp điều trị tình trạng này.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn sức khỏe","detailUrl":"/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dau-hieu-hoc-sinh-can-duoc-dua-di-kham-roi-loan-hoc-tap-2223279.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/dau-hieu-hoc-sinh-can-duoc-dua-di-kham-roi-loan-hoc-tap-192.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T10:58:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221748","title":"Phụ huynh lo con ngộ độc ma túy núp bóng bánh kẹo lạ, bác sĩ chỉ rõ dấu hiệu","description":"Trẻ nhỏ ngộ độc ma túy do ăn phải bánh kẹo chứa chất ma túy thường nghiêm trọng hơn nhóm trẻ lớn, triệu chứng đột ngột, có rối loạn ý thức như lơ mơ, hôn mê.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn sức khỏe","detailUrl":"/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phu-huynh-lo-con-ngo-doc-ma-tuy-nup-bong-banh-keo-la-bac-si-chi-ro-dau-hieu-2221748.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/phu-huynh-lo-con-ngo-doc-ma-tuy-nup-bong-banh-keo-la-bac-si-chi-ro-dau-hieu-555.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T15:19:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222013","title":"Cơ hội cho những người thất bại với thụ tinh trong ống nghiệm","description":"Theo BS. Nguyễn Huỳnh Hạnh Dung (Khoa hiếm muộn, BV Phương Châu), nếu không may thất bại khi điều trị thụ tinh trong ống nghiệm, bạn cần đối diện với những nguyên nhân và trao đổi với bác sĩ để định hướng con đường tiếp theo đúng đắn.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn sức khỏe","detailUrl":"/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-hoi-cho-nhung-nguoi-that-bai-voi-thu-tinh-trong-ong-nghiem-2222013.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/co-hoi-cho-nhung-nguoi-that-bai-voi-thu-tinh-trong-ong-nghiem-486.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T14:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221635","title":"Cha mẹ cần làm gì nếu con lỡ ăn phải kẹo lạ?","description":"Liên tiếp các vụ việc trẻ bị ngộ độc sau khi ăn phải kẹo lạ mua ở cổng trường xảy ra khiến phụ huynh lo lắng. Nếu con lỡ ăn phải các loại bánh, kẹo, nước ngọt không rõ nguồn gốc, nghi chứa ma túy, cha mẹ cần theo dõi sát biểu hiện của trẻ.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn sức khỏe","detailUrl":"/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhieu-tre-ngo-doc-phai-lam-gi-khi-hoc-sinh-lo-an-keo-la-2221635.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/cha-me-can-lam-gi-neu-con-lo-an-phai-keo-la-951.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221393","title":"Loại trứng gà nào bổ dưỡng nhất?","description":"Bạn đã bao giờ băn khoăn nên chọn trứng gà vỏ nâu hay trắng, trứng của gà mái nuôi thả hay hữu cơ?","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn sức khỏe","detailUrl":"/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trung-ga-vo-nau-hay-trang-bo-duong-cho-suc-khoe-hon-2221393.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/loai-trung-ga-nao-bo-duong-nhat-907.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223309","title":"Cách phòng tránh bệnh răng miệng ở lứa tuổi học đường","description":"Khi mắc các bệnh răng miệng sớm, làm trẻ ăn nhai kém, phát âm không chuẩn, khớp cắn lệch lạc ảnh hưởng đến sự phát triển thẩm mỹ và thể chất trong giai đoạn sau này.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn sức khỏe","detailUrl":"/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cach-phong-tranh-benh-rang-mieng-o-lua-tuoi-hoc-duong-2223309.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/cach-phong-tranh-benh-rang-mieng-o-lua-tuoi-hoc-duong-189.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T07:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220549","title":"Loại trái cây nổi tiếng bổ dưỡng nhưng 6 nhóm sau đây không nên ăn nhiều","description":"Quả bơ được trồng nhiều ở vùng Tây Nguyên nước ta. Do có nhiều công dụng với sức khỏe, bơ được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, một số nhóm người không nên ăn quá nhiều loại quả này hằng ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn sức khỏe","detailUrl":"/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/qua-bo-noi-tieng-bo-duong-suc-khoe-nhung-ai-khong-nen-an-nhieu-2220549.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/loai-trai-cay-noi-tieng-bo-duong-nhung-6-nhom-sau-day-khong-nen-an-nhieu-1304.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220482","title":"Thay đổi nhanh chóng của cơ thể khi ăn chuối hằng ngày trong một tuần","description":"Ăn chuối thường xuyên giúp bạn giảm đầy hơi, thêm năng lượng, no lâu do loại quả này chứa nhiều kali, chất xơ.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn sức khỏe","detailUrl":"/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thay-doi-nhanh-chong-cua-co-the-khi-an-chuoi-hang-ngay-trong-1-tuan-2220482.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/thay-doi-nhanh-chong-cua-co-the-khi-an-chuoi-hang-ngay-trong-mot-tuan-595.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T10:53:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222778","title":"Cách đơn giản giúp phòng ngừa nhiễm trùng đường tiểu cho học sinh","description":"Trẻ cần đi tiểu đầy đủ và không nên nhịn là một trong những cách đơn giản giúp phòng ngừa nhiễm trùng đường tiểu cho trẻ.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn sức khỏe","detailUrl":"/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/huong-dan-don-gian-giup-phong-ngua-nhiem-trung-duong-tieu-cho-hoc-sinh-2222778.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/hocsinh-183.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T14:52:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220424","title":"Những dấu hiệu dễ bỏ qua của hội chứng ruột kích thích","description":"Hội chứng ruột kích thích là một trong những vấn đề tiêu hóa phổ biến ảnh hưởng tới hơn 14 triệu người Việt. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn khá mơ hồ về các dấu hiệu của tình trạng này.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn sức khỏe","detailUrl":"/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-dau-hieu-de-bo-qua-cua-hoi-chung-ruot-kich-thich-2220424.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/nhung-dau-hieu-de-bo-qua-cua-hoi-chung-ruot-kich-thich-1278.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T08:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2197196","title":"Từng vị trí đau đầu cảnh báo bất ổn sức khỏe khác nhau","description":"Đau trán có thể do căng thẳng, vấn đề ở xoang trong khi đau bên phải đầu cảnh báo nhiều vấn đề phức tạp. Tùy thuộc vào vị trí đau đầu, bác sĩ có thể tư vấn giải pháp phù hợp.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn sức khỏe","detailUrl":"/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tung-vi-tri-dau-dau-canh-bao-cac-bat-on-suc-khoe-khac-nhau-2197196.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/tung-vi-tri-dau-dau-canh-bao-bat-on-suc-khoe-khac-nhau-1320.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219399","title":"3 thực phẩm có thể giúp bạn thêm 10 năm tuổi thọ","description":"Ăn thường xuyên ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và trái cây có thể tạo ra sự khác biệt lớn về tuổi thọ.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn sức khỏe","detailUrl":"/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/3-thuc-pham-giup-ban-keo-dai-tuoi-tho-them-10-nam-2219399.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/3-thuc-pham-co-the-giup-ban-them-10-nam-tuoi-tho-1036.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221296","title":"Mối nguy hiểm của các loại thực phẩm tái sống","description":"Nếu ăn thịt có nang ấu trùng sán dây bò chưa được nấu chín hoặc sống, nang ấu trùng sẽ vào ruột người, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn sức khỏe","detailUrl":"/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khong-nen-an-cac-thuc-pham-tai-hoac-song-phong-nguy-co-nhiem-au-trung-san-day-bo-2221296.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/moi-nguy-hiem-cua-cac-loai-thuc-pham-tai-song-312.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T19:59:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216803","title":"Bỏ một thói quen làm giảm 40% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường","description":"Bỏ hút thuốc làm giảm 30-40% nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2, ngăn ngừa các biến chứng.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn sức khỏe","detailUrl":"/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-mot-thoi-quen-lam-giam-40-nguy-co-mac-benh-tieu-duong-2216803.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/bo-mot-thoi-quen-lam-giam-40-nguy-co-mac-benh-tieu-duong-1313.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T19:47:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219991","title":"Sự thật về quan điểm 'hành tỏi mọc mầm có độc'","description":"Hành tỏi mọc mầm có thể bị xốp, ọp, hương vị thơm ngon cũng mất đi ít nhiều nhưng chúng không có độc.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn sức khỏe","detailUrl":"/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/su-that-ve-quan-diem-hanh-toi-moc-mam-co-doc-2219991.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/hanh-toivnn-1-540.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T15:10:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222751","title":"Nhà vệ sinh trường học sạch, thân thiện giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ","description":"Ở góc độ chuyên môn y tế, việc nhịn tiểu tiện, đại tiện về lâu dài có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe với bất kỳ ai, đặc biệt là trẻ ở lứa tuổi học đường.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn sức khỏe","detailUrl":"/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-ve-sinh-truong-hoc-sach-than-thien-giup-tre-duoc-bao-ve-suc-khoe-2222751.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nha-ve-sinh-truong-hoc-sach-than-thien-giup-bao-ve-suc-khoe-cua-tre-176.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T13:50:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221274","title":"Lưu ý khi sử dụng và bảo quản thực phẩm chế biến sẵn","description":"Các bác sĩ lưu ý khi sử dụng các thực phẩm chế biến sẵn, tùy loại sản phẩm mà có thể gia nhiệt (nấu, nướng, hấp, sử dụng lò vi sóng,…) để tiêu diệt vi sinh vật nhằm hạn chế nguy cơ ngộ độc.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn sức khỏe","detailUrl":"/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/luu-y-khi-su-dung-va-bao-quan-thuc-pham-che-bien-san-2221274.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/banhsukem-1-305.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T09:57:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

