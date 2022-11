Thời kỳ tiền khó, mua bán doanh nghiệp giảm hẳn

Nhu cầu cung cấp than cho nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia là rất lớn và cấp bách, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đề nghị tăng công suất một số mỏ để đáp ứng.