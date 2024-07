Theo chuyên gia Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới, kết hợp với hội tụ gió trên cao nên thời tiết Hà Nội trong 3 ngày tới (18-20/7), tiếp tục có mưa rào và giông.

Trong đó, ngày và đêm nay (18/7), khu vực có mưa rào rải rác, có nơi mưa to kèm giông, lốc, sét, gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến 30-50mm, có nơi hơn 70mm. Ngày 19-20/7, Hà Nội vẫn còn mưa nhưng xu hướng giảm dần về diện và lượng.

Thời tiết Hà Nội còn mưa giông trước khi nắng trở lại. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Những ngày này, nền nhiệt ở Hà Nội tăng nhẹ, cảm giác khá oi nóng với mức cao nhất 34 độ, nhiệt độ thấp nhất ban đêm khoảng 25-28 độ.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng cho biết, các nơi còn lại của miền Bắc và Bắc Trung Bộ, hôm nay, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm; riêng khu vực ven biển, Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, mưa to trong nhiều ngày kết hợp các hồ thủy điện Tuyên Quang, Hòa Bình mở cửa xả đáy gây nguy cơ cao sạt lở đất, ngập lụt ở ven sông, suối,... Chính quyền địa phương và người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn về người, tài sản.

Thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày tới (18-20/7):

Ngày Ngày (7h-19h) Đêm (19h-7h) 18/7 Nhiều mây, có mưa rào và giông. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ

Độ ẩm trung bình: 65-70%

Khả năng mưa: 70-75% Nhiều mây, có mưa vừa và giông. Trong mưa giông đề phòng lốc, set, gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ

Độ ẩm trung bình: 80-90%

Khả năng mưa: 80-85% 19/7 Nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ

Độ ẩm trung bình: 65-70%

Khả năng mưa: 65-70% Nhiều mây, không mưa.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ

Độ ẩm trung bình: 80-90%

Khả năng mưa: 30-35% 20/7 Có mây, có lúc có mưa rào.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ

Độ ẩm trung bình: 65-70%

Khả năng mưa: 65-70% Có mây, có lúc có mưa rào.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ

Độ ẩm trung bình: 85-95%

Khả năng mưa: 65-70%