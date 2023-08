Ngày 4/8, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn) cho biết, nguyên nhân nhiều nơi ở Nam bộ và Tây Nguyên có lượng mưa vượt giá trị lịch sử trong tháng 7 là do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới ở phía Bắc hoạt động mạnh kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh đã gây ra nhiều mưa ở các khu vực phía Nam nước ta.

Ngoài ra, với sự nóng lên toàn cầu làm cho việc bốc hơi nước vào khí quyển nhiều hơn, đối lưu mạnh hơn cũng là nguyên nhân xuất hiện lượng mưa lớn cực đoan.

“Nguyên nhân gián tiếp là do tác động của hiện tượng El Nino. Tuy nhiên, hiện tượng này tác động đến nước ta thường trễ 2 - 3 tháng. El Nino không giống như thời tiết mà là hiện tượng quy mô lớn, tác động lâu dài, trong nhiều tháng”, ông Tuấn cho hay.

Theo ông Tuấn, El Nino làm tăng tính biến động của mưa ở Việt Nam như năm 2015 tại Quảng Ninh đã xuất hiện mưa lớn lịch sử vào cuối tháng 7; năm 2002 mưa lớn xuất hiện và gây lũ lớn trên các khu vực sông Hồng, sông Thái Bình; lũ lớn ở Trung bộ cuối tháng 9, trong đó có lũ lịch sử xuất hiện tại thượng nguồn sông Cả (Hà Tĩnh); đồng bằng sông Cửu Long đã xuất hiện lũ lớn kéo dài.

Ông Tuấn nhận định, từ nay đến hết tháng 8/2023 có khả năng sẽ xuất hiện từ 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

“Trong thời kỳ từ nay đến ngày 31/8, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động kết hợp với gió mùa Tây Nam sẽ gây gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển phía Nam. Do vậy, các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản của ngư dân cần chú ý đề phòng nguy hiểm đến tính mạng con người và của cải.

Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh”, ông Tuấn cho biết.

Ông Tuấn nhận định, nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng mưa to kể trên là do hoạt động của rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ, kết hợp với gió trên cao đã làm tăng độ ẩm liên tục vào khu vực phía Tây, từ đó gây ra các đợt mưa to đến rất to trong những ngày vừa qua.

Trong thời gian tới, dự báo rãnh áp thấp đi vào khu vực Bắc Bộ sẽ còn hoạt động. Ngoài ra, trong sáng 4/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cũng quan sát thấy vùng áp thấp đang hoạt động mạnh lên trên vùng biên giới phía Đông Bắc.

“Từ nay đến ngày 8/8, ở khu vực Bắc Bộ sẽ tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to trên diện rộng, đặc biệt là tại các tỉnh biên giới phía Bắc”, ông Tuấn dự báo.

Ngoài ra, từ ngày 5-7/8, do hoạt động của rãnh áp thấp nên tại khu vực Bắc Bộ có khả năng sẽ xảy ra giông, lốc mạnh.

Về dự báo nắng nóng, ông Tuấn cho biết tại khu vực Bắc Bộ, trong tháng 8 vẫn sẽ xuất hiện những ngày nắng nóng kết hợp, đan xen với các đợt mưa. Trong đó, khoảng nửa đầu tháng Tám, khả năng sẽ có những ngày nắng nóng gay gắt.

Tại khu vực Trung Bộ, nắng nóng có thể kéo dài cho đến giữa tháng 8. Đến cuối tháng 8, nắng nóng tại khu vực này sẽ dịu dần.