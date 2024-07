Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo thời tiết trong những ngày quốc tang (25,26/7) tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo đó, tình hình thời tiết từ ngày 24 - 26/7 tại khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM như sau:

Trước đó, cơ quan khí tượng dự báo, do ảnh hưởng bão số 2 (Prapiroon), từ đêm nay (22/7) đến ngày 24/7, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến như sau: Khu vực phía Đông Bắc Bộ 100-200mm, có nơi trên 300mm; phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa 50-100mm, có nơi trên 200mm.