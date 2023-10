Trong ngày 2/10, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ liên tiếp phát đi các bản tin cảnh báo giông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực TP.HCM với lượng mưa phổ biến từ 10-40mm, có nơi trên 45mm. Đồng thời, cảnh báo đề phòng ngập vùng trũng thấp, vùng kém khả năng tiêu thoát nước do mưa kết hợp triều cường trên khu vực.

Theo đó, tại TP.HCM, từ sáng sớm đến chiều duy trì hình thái trời đầy mây, có lúc có mưa, rải rác mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 7-14h ở Hóc Môn 91.2mm, Củ Chi 88.8mm, Mạc Đĩnh Chi 88.5mm, An Phú 44.4mm, Nhà Bè 43mm,…

TP.HCM mưa tầm tã tư sáng 2/10. Ảnh: Như Sỹ

Ngoài ra, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết, hôm nay (2/10), ở khu vực Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7-15h có nơi trên 80mm như: Sông Cầu (Phú Yên) 145.4mm, Eah Ding (Đắk Lắk) 84.8mm, Giá Rai (Bạc Liêu) 89mm, Trần Văn Thời (Cà Mau) 104.8mm, cá biệt Phú Tân (Cà Mau) 188.8mm,...

Lý giải nguyên nhân mưa lớn, ông Lê Đình Quyết - Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với vùng nhiễu động trên vùng biển phía Đông của Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Theo đó, hai hình thái này có xu hướng di chuyển vào đất liền nên duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to; trong đó mưa có thể xuất hiện vào bất cứ thời điểm nào trong ngày.

Mưa còn kéo dài ở Nam Bộ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều và đêm nay đến chiều mai (3/10), ở khu vực Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 100mm. Ở khu vực Bắc Tây Nguyên lượng mưa giảm hơn với 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ thông tin cụ thể về lượng mưa các địa phương Nam Bộ trong thời gian từ 13h hôm nay đến 23h ngày 3/10.

Những khu vực có tổng lượng mưa cao nhất trên 100mm tập trung tại Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang. Các nơi còn lại ở mức trên 80-90mm, trong đó TP.HCM là mức 40-80mm, có nơi trên 80mm.

“Đợt mưa diện rộng trên khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 3/10”, Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ dự báo.

Sang ngày 4/10, xu hướng mưa sẽ giảm, trong ngày nhiều nắng hơn và nhiệt độ tăng trở lại từ 1-2 độ. Tuy nhiên, mưa vẫn còn tiếp diễn rải rác, có lúc mưa to, nên cần đề phòng ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, ven sông, đô thị.

Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ Lê Đình Quyết nhận định, ngày 4/10 và từ 10/10 trở đi, mưa xảy ra nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to. Riêng từ 5-9/10, mưa rải rác về chiều tối, có nơi mưa vừa, mưa to.