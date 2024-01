Chiều 25/1, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết cơ sở này đang phối hợp với Công an quận 10 (TP.HCM) làm rõ vụ nhóm người lạ có hành vi ngang nhiên lấy tiền tại bàn thu ngân.

Bệnh viện đã cung cấp dữ liệu camera về toàn bộ diễn biến vụ việc. Hôm nay, người nhân viên bị nhóm người lạ tiếp cận cũng làm việc với cơ quan công an.

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp tình huống như trên, tuy nhiên phải chờ kết quả điều tra từ phía công an để xem thực hư như thế nào và sẽ có thông báo", một lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM nói.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 cho thấy chiều 23/1, vào thời điểm khám bệnh ngoài giờ, một nhóm 3 người lạ đi lại nhiều nơi trong bệnh viện. Những người này có vóc dáng to cao, có khả năng là người nước ngoài, giao tiếp bằng tiếng Anh.

Khi đến bàn nhận bệnh có nhân viên ngồi sẵn, một người trong nhóm hỏi đường, một người hỏi đổi tiền. Sau đó, người nhân viên có biểu hiện lơ mơ, thẫn thờ. Nhóm người lấy toàn bộ tiền của bàn thu ngân (6 triệu đồng) rồi bỏ đi. Camera an ninh ghi nhận hình ảnh một chiếc xe hơi đậu bên ngoài cổng bệnh viện chờ sẵn và đưa nhóm này tẩu thoát.

Các khoa, phòng tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM được lắp đặt camera giám sát. Ảnh: GL.

Lãnh đạo của Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM khẳng định từ trước đến nay, bệnh viện luôn quan tâm và thực hiện tốt vấn đề an ninh trật tự, đồng thời có sự phối hợp với công an địa phương. Trong khuôn viên bệnh viện, an ninh được giám sát qua nhiều phương thức như hệ thống camera, bảo vệ tuần tra, kiểm tra hành chính…

Nhân viên bảo vệ cũng thường lên các khoa nội trú kiểm tra nhân thân người chăm bệnh xem có đúng là cha hay mẹ của bệnh nhi hay không, đề phòng tình huống người lạ trà trộn. Từ đó, đảm bảo an toàn cho hoạt động khám chữa bệnh cũng như an toàn cho bệnh nhi và thân nhân.

Trước đó, bệnh viện này nhiều lần đưa ra cảnh bảo đến cộng đồng về các phương thức lừa đảo mới. Hồi tháng 3/2023, bệnh viện cảnh báo chiêu thức gọi điện thoại cho người thân báo trẻ đang cấp cứu, cần chuyển tiền để phẫu thuật gấp. Cơ sở y tế này cũng thường xuyên bị kẻ gian làm giả giấy xuất viện, bịa ra các hoàn cảnh khó khăn, nhằm kêu gọi và trục lợi từ thiện.