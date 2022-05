Thông tin người Nga bị bắt tại Đà Lạt vì phản đối cuộc chiến tại Ukraine là sai sự thật

Trước đó, từ ngày 1/5, nhiều trang mạng xã hội đã phản ánh thông tin Công an thành phố Đà Lạt bắt ca sĩ đường phố người Nga tại Quảng trường Lâm Viên do ông này căng biểu ngữ phản đối Nga xâm chiếm Ukraine.

Theo thông tin chính thức từ Công an thành phố Đà Lạt: Ngày 1/5, Công an thành phố Đà Lạt phối hợp với lực lượng chức năng mời trường hợp người nước ngoài tên Propisnov Alexander (sinh năm 1981; quốc tịch Nga) lên làm việc để yêu cầu người này chấp hành đúng các quy định liên quan tới việc gia hạn hộ chiếu, thị thực. Nguyên nhân là do thị thực và hộ chiếu của ông Propisnov Alexander đã hết hạn, tuy nhiên ông này vẫn tới lưu trú tại các cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Hành vi của ông Propisnov Alexander đã vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại được quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. Sau khi làm việc, ông Propisnov Alexander đã nhận thức được hành vi sai phạm và đã di chuyển xuống TP Hồ Chí Minh để hoàn tất các thủ tục gia hạn hộ chiếu, thị thực…”