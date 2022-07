'Thor: Tình yêu và sấm sét' kiếm bộn tiền dịp cuối tuần

Đúng như dự báo, Thor: Love and Thunder (Thor: Tình yêu và sấm sét) ngay khi công chiếu dịp cuối tuần qua đã trở thành tác phẩm ăn khách nhất phòng vé tại Bắc Mỹ cũng như trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Natalie Portman và Chris Hemsworth trong cặp đôi Thor và Jane được đầu tư lên đến 250 triệu USD mang đậm màu sắc hài hước và dễ dàng chinh phục người xem khắp toàn cầu.

Thor: Love and Thunder thu về 143 triệu USD dịp cuối tuần qua tại phòng vé Bắc Mỹ và tổng cộng 159 triệu USD tại thị trường quốc tế, nâng tổng doanh số của phim chỉ riêng 3 ngày cuối tuần qua vượt mốc 300 triệu USD.

'Thor: Love and Thunder' trở thành bộ phim có doanh thu mở màn cao thứ 3 của Chris Hemsworth.

Tại Việt Nam, Thor: Love and Thunder ra rạp từ 7/7 và đã chạm mốc 58 tỷ đồng tính đến sáng 11/7, theo thống kê của Box Office Việt Nam.

Thor: Love and Thunder là phần phim riêng thứ 4 về thần sấm Thor và và tác phẩm có doanh thu mở màn cao thứ 3 trong năm 2022 sau Doctor Strange in the Multiverse of Madness và Jurassic World: Dominion, theo Variety. Thor: Love and Thunder hiện xếp thứ 11 trong top các phim thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel - MCU có doanh thu mở màn cao nhất toàn cầu.

Thor: Love and Thunder lấy bối cảnh các sự kiện sau Avengers: Endgame. Tác phẩm có sự góp mặt của Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson và ngôi sao từng thắng Oscar Christian Bale trong vai phản diện Gorr. Bên cạnh đó, dàn sao của Guardians of the Galaxy (Vệ binh dải ngân hà) cũng góp mặt trong phần phim này với Chris Pratt, Dave Bautista, Pom Klementieff, Karen Gillan....