Ngày 18/6, mạng xã hội đã lan truyền đoạn video trên. Lúc này, một người đàn ông đứng bên đường vội vã lao tới ngăn cản, kịp thời đẩy nữ du khách vào vỉa hè. Đoạn video ngắn khiến nhiều người xem "hú vía".

Theo tìm hiểu, video được ghi lại tại khu vực "phố cà phê đường tàu" thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hình ảnh cắt từ video lan truyền trên mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm thông tin: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên Facebook, UBND quận Hoàn Kiếm đã có Văn bản số 1129/UBND-QLĐT chỉ đạo Công an quận, UBND phường Hàng Bông, Cửa Nam, Cửa Đông, Đồng Xuân, Hàng Mã xác minh thông tin và tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.

Qua kiểm tra xác minh, UBND phường đã tiến hành xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông Phạm Ngọc Hảo, địa chỉ thường trú tại số 5, chắn 5 Trần Phú, phường Hàng Bông về việc không có giấy phép đăng ký kinh doanh. Theo thông tin xác minh ban đầu, nữ du khách này ngồi ở quán của gia đình ông Hảo. Ông Hảo cũng chính là người lao ra ngăn cản, đẩy nữ du khách vào vỉa hè.

"Trong thời gian tới, UBND quận tiếp tục chỉ đạo Công an quận, UBND phường tăng cường lực lượng chốt trực, không để du khách vào quay phim, chụp ảnh trong khu vực hành lang an toàn đường sắt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm", vị lãnh đạo cho biết.

Phố cà phê đường tàu, đoạn từ Trần Phú đến Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm) là địa điểm thu hút đông du khách trong nước và quốc tế. Nơi đây từng nhiều lần xuất hiện trên các trang du lịch nước ngoài.

Hàng trăm du khách có mặt tại "phố cà phê đường tàu" vào đầu tháng 8/2023. Ảnh: Linh Trang

Từ ngày 15/9/2022, cơ quan chức năng tiến hành lập rào chắn, chốt chặn hai đầu lối vào xóm cà phê đường tàu nằm trên đường Trần Phú và Phùng Hưng, sau văn bản yêu cầu "xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán, chụp ảnh tại các tụ điểm cà phê đường tàu" của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Tháng 8/2023, quận Hoàn Kiếm chỉ đạo thực hiện nghiêm văn bản số 1612. Văn bản yêu cầu tăng cường xử lý các hành vi vi phạm kinh doanh trong hành lang bảo vệ an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn quận.

Quận Hoàn Kiếm yêu cầu các phường Hàng Bông, Cửa Nam, Cửa Đông, Hàng Mã, Đồng Xuân tuyên truyền vận động các hộ dân sinh sống tại khu vực hành lang giao thông đường sắt chấp hành nghiêm Luật Đường sắt, đảm bảo an ninh, an toàn hành lang giao thông đường sắt. Đồng thời, tổ chức lực lượng trực chốt, đảm bảo đình chỉ có hiệu lực tất cả các hộ đang kinh doanh vi phạm theo quy định của pháp luật và tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh vi phạm quy định hành lang an toàn giao thông đường sắt, để du khách vào ăn uống, quay phim, chụp ảnh trong khu vực này.

Các đơn vị chức năng có thể thiết lập hồ sơ xử lý, thu hồi giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh với các hộ kinh doanh vi phạm quy định. Quận Hoàn Kiếm cũng yêu cầu công an quận chỉ đạo công an phường tiếp tục lập rào chắn, biển cảnh báo và tổ chức lực lượng chốt trực, không để khách du lịch đi vào ăn uống, quay phim, chụp ảnh... tại khu vực hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Lực lượng chức năng các phường có đường tàu đi qua thành lập tổ công tác chung, lập chốt kiểm tra việc thực hiện dừng kinh doanh, chia làm 3 ca, hoạt động 24/7, để tránh tình trạng cửa hàng mở chui.