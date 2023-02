Thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lực lượng Cảnh vệ CAND nhân 70 năm thành lập

Trân trọng giới thiệu thư chúc mừng của Tổng Bí thư:

Các đồng chí thân mến,

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân (16/02/1953 - 16/02/2023), tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, thân ái gửi đến toàn thể các đồng chí, các thế hệ cán bộ, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong 70 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, trải qua các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, các ban, bộ, ngành, địa phương; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng Công an; được Nhân dân đùm bọc, giúp đỡ, lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ luôn luôn tỏ rõ bản lĩnh kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, luôn luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh; mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hàng trăm nghìn cuộc bảo vệ đã được thực hiện trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, sự kiện quốc tế lớn được tổ chức tại Việt Nam đã được bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh. Trong sự nghiệp vẻ vang đó đã có nhiều tấm gương anh hùng, dũng cảm, anh dũng hy sinh cùng hàng trăm thương binh, bệnh binh đã cống hiến một phần xương máu của mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Dân tộc. Ghi nhận những thành tích, chiến công của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nhân dịp này, tôi xin gửi lời thăm hỏi ân cần, sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân. Nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích, đóng góp to lớn mà lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân đã đạt được trong suốt 70 năm qua.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào thời kỳ phát triển mới, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân nói riêng là hết sức nặng nề, song cũng vô cùng vinh dự, vẻ vang. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống 70 năm Anh hùng đầy tự hào, lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, lập nhiều chiến công mới to lớn hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu của chúng ta, góp phần giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển Đất nước ta ngày càng phồn vinh, Nhân dân ta ngày càng hạnh phúc. Chúc lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân Việt Nam mãi mãi xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy, giao phó.

Chào thân ái và quyết thắng!