Chiều 6/6, Công an TP. Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của đơn vị này đã phát hiện một ổ nhóm đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và các địa phương lân cận (trong đó có Hà Nội) do đối tượng Hoàng Tiến Dũng cầm đầu với thủ đoạn tinh vi.

Đối tượng Dũng mở đại lý chuyên cung cấp nước tinh khiết tại thôn Thung Linh (Yên Hoà, Yên Mỹ, Hưng Yên) và nhận vận chuyển giao hàng đi các nơi nhằm che giấu hoạt động mua bắn, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng này còn mở quán ăn đêm mang tên “Dũng Huyến” (do vợ của Dũng đứng tên kinh doanh) tại thôn Hoàng Trạch (Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên) để ngụy trang làm điểm giao dịch mua bán ma túy.

Nguồn ma túy của Dũng được gửi từ châu Âu về Việt Nam thông qua đường chuyển phát bưu chính quốc tế. Ma túy khi được gửi về sẽ được ngụy trang, cất giấu trong các mặt hàng thực phẩm và đồ gia dụng.

Trực tiếp tham gia giúp việc mua bán trái phép chất ma túy cho Dũng là đối tượng Trần Văn Tuấn (SN 2004, trú tại Yên Hoà, Yên Mỹ, Hưng Yên).

Các đối tượng Hoàng Tiến Dũng, Trần Văn Tuấn và tang vật (Ảnh: CACC)

Vai trò của Tuấn là liên hệ với công ty chuyển phát để nhận hàng và trông giữ kho, đóng ma túy gửi giao khách ở các tỉnh. Ngoài ra, Tuấn tìm đầu mối liên hệ kết nối Dũng với đối tượng ở nước ngoài để đặt mua ma túy chuyển về Việt Nam.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an TP Hà Nội và các đơn vị liên quan áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, bắt giữ triệt để các đối tượng trên.

Ngày 23/3, lực lượng chức năng phát hiện 1 kiện hàng nghi vấn chứa khoảng 40kg ma túy được gửi từ Hà Lan về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Nội Bài với thông tin người nhận tại Hà Nội là Hoàng Tiến Phát. Tuy nhiên, công an xác định thông tin ghi trên kiện hàng là giả, người nhận thực tế là Hoàng Tiến Dũng.

Đồng thời, công tác trinh sát xác định ngoài kiện hàng trên, Dũng sắp nhận thêm một kiện hàng nữa (là ma túy được cất giấu trong 10 thùng bia) được gửi từ nước ngoài về Việt Nam.

Lực lượng chức năng thống kê số tang vật ma túy. (Ảnh: CACC)

Các cơ quan chức năng đã phối hợp tiến hành soi chiếu có trọng điểm hàng hóa từ các nước châu Âu về Việt Nam để phát hiện kiện hàng nghi vấn, đồng thời triển khai các tổ công tác giám sát chặt chẽ Hoàng Tiến Dũng và các đối tượng khác trong ổ nhóm. Trong đó, một tổ công tác vào TP.HCM để phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an TP.HCM xác định và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ giám sát đối với Đào Ngọc Long.

Đến ngày 24/4, thông qua công tác soi chiếu đã phát hiện 1 kiện hàng từ Cộng hòa Séc về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Nội Bài có 10 thùng bia và 1 cây máy tính với thông tin người nhận là Nguyễn Chiến Thắng (nghi vấn là kiện hàng cất giấu ma túy được gửi cho Hoàng Tiến Dũng).

Khoảng 16h25 ngày 4/5, tại khu vực xã Hưng Long (Văn Giang, Hưng Yên), tổ công tác của Ban Chuyên án kiểm tra bắt giữ đối tượng Lê Thị Huyến, thu giữ 19,884kg ma túy tổng hợp các loại được ngụy trang cất giấu trong các vỏ lon bia và máy pha cà phê.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, từ ngày 4 - 7/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Phú Thọ và Công an TP.HCM tiếp tục bắt giữ các đối tượng Hoàng Tiến Dũng, Trần Văn Tuấn và Đào Ngọc Long, đồng thời thu giữ thêm 42,135kg ma túy tổng hợp các loại được ngụy trang cất giấu trong các túi trà sữa, cà phê.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của mình.

Khám xét quán ăn đêm “Dũng Huyến”, công an thu giữ 0,13 gam ma túy tổng hợp cùng một số dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Tổng vật chứng thu giữ của vụ án là 62,019kg ma túy tổng hợp các loại cùng một số đồ vật, tài sản có liên quan và dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.