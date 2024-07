Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, chị Thu Hiền (Hà Nội) cho biết, người dân trong tổ dân phố 15, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa - nơi chị đang sống, vừa được thông báo, nhắc nhở qua nhóm Zalo về sự xuất hiện của thủ đoạn lừa đảo bằng thẻ chứa mã QR.

Nội dung thông báo của cán bộ công an khu vực phụ trách quản lý địa bàn tổ dân phố 15 phường Ô Chợ Dừa cho hay: “Hiện tại trên địa bàn Hà Nội đã phát hiện hình thức lừa đảo bằng thẻ quét mã QR. Các đối tượng lừa đảo vào các điểm trông giữ xe, hoặc đi từng nhà trong ngõ và treo một thẻ nhựa ghi các mệnh giá 50.000, 100.000, 200.000 vào xe hoặc cửa nhà người dân. Người dân nếu hiếu kỳ quét mã này sẽ bị dính mã độc. Các thủ đoạn lừa đảo hiện thay đổi nhanh và theo chiều hướng tinh vi. Đề nghị các bác/anh/chị lưu ý để tránh bị lừa”.

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia - NCSC thuộc Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cho biết, chiêu trò lừa đảo treo thẻ chứa mã QR trên gương xe, cửa nhà người dân mới đây cũng đã xuất hiện tại địa bàn TPHCM, Sóc Trăng và được lực lượng công an tại các địa phương này cảnh báo.

Những chiếc thẻ được các đối tượng lừa đảo treo trên xe gắn máy hay cửa nhà người dân là thẻ nhựa có màu vàng, với một mặt in số 50.000 đồng, và mặt kia in thông tin hướng dẫn và mã QR.

Phần thông tin hướng dẫn trên thẻ gồm có: “Mệnh giá thẻ này có thể thông qua bằng cách quét mã QR để nhận. Quét mã QR để liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng, sau đó cung cấp tài khoản, mật khẩu để nhận được số tiền tương ứng. Khi liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng, bạn vui lòng chụp laị ảnh số tiền trên thẻ, tài khoản, mật khẩu”.

Thủ đoạn lừa đảo mới dụ quét mã QR trên thẻ nhựa đang được công an tại nhiều địa phương cảnh báo tới người dân trên địa bàn. Ảnh: NCSC

Chuyên gia Cục An toàn thông tin chỉ rõ: Việc gần đây các đối tượng treo, móc những chiếc thẻ có chứa mã QR ở cửa nhà và trên xe gắn máy của người dân tại một số địa phương là để dẫn dụ nạn nhân truy cập vào website lừa đảo hoặc tải ứng dụng chứa mã độc nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, đối tượng lừa đảo cũng có thể đưa ra hướng dẫn để người dân thực hiện theo và chiếm đoạt tài sản.

Cục An toàn thông tin khuyến nghị người dân cần nâng cao cảnh giác trước hình thức lừa đảo trực tuyến mới kể trên. Cụ thể là, người dân cần cẩn trọng khi quét mã QR, xác minh kỹ thông tin giao dịch mới thực hiện các bước chuyển tiền trực tuyến. Khi quét mã QR có đưa tới đường link lạ, người dân cần phải kiểm tra kỹ có bắt đầu với ‘https’ hay không, mới quyết định thực hiện tiếp các thao tác.

Người dân cũng cần xác định, kiểm tra kỹ càng thông tin tài khoản người trao đổi mã QR, kiểm tra kỹ nội dung trang web mà mã QR đưa tới; không cung cấp các thông tin cá nhân như tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội… và nên sử dụng xác thực 2 yếu tố và những phương thức bảo vệ khác cho các loại tài khoản trực tuyến.

“Trường hợp nghi ngờ lừa đảo hay đã trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo, người dân cần báo ngay với cơ quan chức năng hoặc cơ quan điều tra để được hỗ trợ và xử lý theo pháp luật”, chuyên gia Cục An toàn thông tin lưu ý thêm.