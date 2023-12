{"article":{"id":"2224709","title":"Thủ đoạn tẩm ướp ma túy vào đồ uống, thực phẩm cho học sinh ngày càng phức tạp","description":"ĐB Vũ Đình Nhân thông tin, các thủ đoạn tẩm ướp, pha trộn ma túy vào đồ uống, thực phẩm, nhất là thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử có xu hướng diễn biến phức tạp đang len lỏi vào trường học.","contentObject":"<p>Hôm nay (8/12), HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14 diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường.</p>

<p>ĐB Vũ Đình Nhân, Tổ đại biểu Cẩm Phả, cho biết, qua báo cáo của các cơ quan chức năng, hiện nay các thủ đoạn tẩm ướp, pha trộn ma túy vào đồ uống, thực phẩm, nhất là thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử có xu hướng diễn biến phức tạp đang len lỏi vào trường học, ngoài trường học. </p>

<p>Đặc biệt gần đây xuất hiện một số ca ngộ độc thực phẩm liên quan đến học sinh tiểu học và THCS (tại Vân Đồn, Bình Liêu) do sử dụng một số loại kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ ở khu vực cổng trường học.</p>

<p>ĐB Vũ Đình Nhân đề nghị Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh Nguyễn Thị Thuý cho biết giải pháp cụ thể của ngành trong công tác phối hợp triển khai công tác phòng, chống ma túy trong cơ sở giáo dục thời gian tới.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lam-ro-them-noi-dung-nay-2-892.jpeg?width=768&s=J8Bwqhl01EDYbXGZCwRCdg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lam-ro-them-noi-dung-nay-2-892.jpeg?width=1024&s=-3phxNkA9Pme4hFXszG2Yw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lam-ro-them-noi-dung-nay-2-892.jpeg?width=0&s=VZO_ICeeIuZrbUodBUIZ_Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lam-ro-them-noi-dung-nay-2-892.jpeg?width=768&s=J8Bwqhl01EDYbXGZCwRCdg\" alt=\"lam ro them noi dung nay 2.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lam-ro-them-noi-dung-nay-2-892.jpeg?width=260&s=-wYqC9bMNLFmmCZDsBy4rA\"></picture>

<figcaption>ĐB Vũ Đình Nhân nêu câu hỏi chất vấn lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Ninh (Ảnh: Đ.P)</figcaption>

</figure>

<p>Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh Nguyễn Thị Thuý khẳng định không chỉ cử tri, phụ huynh mà chính những người làm quản lý trong ngành giáo dục cũng băn khoăn lo lắng trước tình trạng ma túy diễn ra trên địa bàn. </p>

<p>Sở GD-ĐT Quảng Ninh đã ban hành 21 văn bản chỉ đạo về nội dung này, phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức tập huấn vào thời điểm đầu năm học. Sở chủ động phối hợp với các ngành, địa phương trong công tác tuyên truyền, giáo dục về các tác hại của ma túy và hướng dẫn cách phòng ngừa.</p>

<p>Bên cạnh đó, ngành giáo dục cũng chủ động chỉ đạo các cơ sở giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền trong giờ chính khóa, ngoại khóa cho học sinh, cán bộ quản lý giáo viên. </p>

<p>Thời gian tới, Sở GD-ĐT Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường phối hợp với gia đình, tổ chức xã hội làm tốt công tác quản lý, phòng, chống ma túy trong học sinh.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/2157122-z4953993239414-c58-893.jpeg?width=768&s=CPc7p3YvAkjrYEM9TwiLCg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/2157122-z4953993239414-c58-893.jpeg?width=1024&s=zg5hzkKSmYw0unAo8wzMoQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/2157122-z4953993239414-c58-893.jpeg?width=0&s=EvR7o2irr6OYipBNamnXtA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/2157122-z4953993239414-c58-893.jpeg?width=768&s=CPc7p3YvAkjrYEM9TwiLCg\" alt=\"2157122 z4953993239414 c58.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/2157122-z4953993239414-c58-893.jpeg?width=260&s=3K97U2Fk3U7Li-Ctxdrqpw\"></picture>

<figcaption>Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh Nguyễn Thị Thúy trả lời chất vấn (Ảnh: Đ.P)</figcaption>

</figure>

<p>Liên quan vấn đề này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành chỉ thị 32 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường phòng chống, kiểm soát tình hình ma túy trong tình hình mới. </p>

<p>Việc đầu tiên, phụ huynh phải nâng cao kiến thức. Thứ hai, thầy cô và người đứng đầu các cơ sở giáo dục phải tăng cường công tác tuyên truyền, kiên quyết chống thẩm lậu ma túy vào trường học dưới mọi hình thức. Kiên quyết không để xung quanh trường học tồn tại các tụ điểm tàng trữ, mua bán sử dụng chất ma túy dưới mọi hình thức. </p>

<p>Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng nhấn mạnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm soát đầu vào (cửa khẩu, đường bộ, đường hàng không), có cơ chế kiểm soát xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh để đảm bảo không có nguồn ma túy thẩm lậu vào địa bàn. </p>

<p>Trách nhiệm nội dung này thuộc về lực lượng biên phòng, thuế, hải quan, quản lý thị trường, cơ quan quản lý cửa khẩu và chính quyền địa phương biên giới. </p>

<p>Đặc biệt tập trung chiến dịch kiểm tra liên ngành tại các cổng trường học để từ nay đến Tết Nguyên đán phải đảm bảo xung quanh trường học không chứa các chất gây nghiện. Cá nhân học sinh phản ứng tiêu cực với thầy cô rất ít, còn tập thể xúm lại mạt sát thầy cô chắc chắn là không bao giờ xảy ra.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tu-vu-co-giao-o-tuyen-quang-bi-hoc-sinh-don-vao-goc-lop-hoc-sinh-vo-le-vi-dau-2224291.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/hoc-tro-vo-le-vi-dau-568.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T14:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224550","title":"Vụ cô giáo bị học sinh dồn vào góc lớp: Trường từng đề nghị chuyển giáo viên","description":"Theo báo cáo của UBND tỉnh Tuyên Quang, Trường THCS Văn Phú từng đề nghị luân chuyển cô giáo Phan Thị H. đến cơ sở giáo dục khác do không được học sinh, nhân dân tin tưởng, không quản lý được học sinh...","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-giao-tuyen-quang-tung-bi-truong-de-nghi-chuyen-giao-vien-2224550.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/vu-co-giao-bi-hoc-sinh-don-vao-goc-lop-truong-tung-de-nghi-chuyen-giao-vien-533.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T12:19:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224507","title":"Nơi nào được mệnh danh là 'quê hương' của vàng?","description":"Nơi đây sở hữu những mỏ vàng đồ sộ, được ví như “quê hương” của thứ kim loại quý giá này.","displayType":6,"category":{"name":"Trắc nghiệm","detailUrl":"/giao-duc/trac-nghiem","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/trac-nghiem","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":6,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/noi-nao-la-que-huong-cua-vang-quoc-gia-nao-nhieu-vang-nhat-the-gioi-2224507.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/noi-nao-duoc-menh-danh-la-que-huong-cua-vang-387.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T11:03:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223742","title":"Hàng nghìn người đã học tiến sĩ giả, trường đại học nên xin lỗi sinh viên","description":"Nhiều sinh viên đã được ông Nguyễn Trường Hải - tiến sĩ dùng bằng giả, giảng dạy. Theo các nhà giáo dục, trường đại học nên xin lỗi một cách công khai đối với người học.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hang-nghin-nguoi-da-hoc-tien-si-gia-vi-danh-du-cac-truong-dai-hoc-nen-xin-loi-2223742.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/hang-nghin-nguoi-da-hoc-tien-si-gia-truong-dai-hoc-nen-xin-loi-sinh-vien-384.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T11:02:27","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224214","title":"Từ chối chức danh 'Giáo sư xuất sắc' ở Mỹ, nhà toán học về nước công hiến","description":"TRUNG QUỐC - Nhà toán học nổi tiếng Thẩm Tiệp từ chối chức danh cao quý nhất - ‘Giáo sư xuất sắc’ do Đại học Purdue (Mỹ) phong tặng sau 21 năm làm việc để về nước cống hiến ở tuổi xế chiều.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tu-choi-chuc-danh-giao-su-xuat-sac-o-my-nha-toan-hoc-ve-nuoc-cong-hien-2224214.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/tu-choi-chuc-danh-giao-su-xuat-sac-o-my-nha-toan-hoc-ve-nuoc-cong-hien-310.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T10:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224444","title":"Cô giáo Tuyên Quang kể chuyện nhiều lần bị học sinh nhốt trong lớp, xúc phạm","description":"Nữ giáo viên Tuyên Quang bị học sinh dồn vào góc lớp khẳng định, việc cô bị nhốt trong lớp diễn ra nhiều lần và cô đã thường xuyên báo cáo với hiệu trưởng.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoc-sinh-khieu-khich-de-co-giao-tuyen-quang-bi-ki-luat-2224444.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/co-giao-tuyen-quang-ke-chuyen-nhieu-lan-bi-hoc-sinh-nhot-trong-lop-xuc-pham-493.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T09:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223253","title":"Vụ cô giáo Tuyên Quang: Thiếu tôn trọng nghề giáo, khó đòi hỏi thầy giỏi, có tâm","description":"\"Cứ nhìn tình trạng học sinh, phụ huynh thiếu tôn trọng nghề giáo như vậy rồi con cháu chúng ta nếu học giỏi sẽ ráng học ngành khác để làm, lấy đâu ra giáo viên giỏi, giáo viên có tâm?\", một thầy giáo cảm thán.","displayType":1,"category":{"name":"Giáo dục","detailUrl":"/giao-duc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vu-co-giao-tuyen-quang-bi-hoc-sinh-chui-boi-la-dang-thieu-ton-trong-nghe-giao-2223253.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/tu-vu-co-giao-bi-don-vao-goc-lop-bao-ve-hoc-sinh-con-giao-vien-the-nao-1458.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224355","title":"Loạt quốc gia bắt buộc môn tiếng Anh trong kỳ thi đại học","description":"Theo truyền thống, kỳ thi tốt nghiệp trung học hay tuyển sinh đại học tại nhiều quốc gia, đặc biệt là khối Bắc Âu, thường bắt buộc Ngoại ngữ với sự lựa chọn phổ biến nhất là tiếng Anh, bên cạnh môn Toán và Ngữ văn.","displayType":1,"category":{"name":"Học Tiếng Anh","detailUrl":"/giao-duc/hoc-tieng-anh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/hoc-tieng-anh","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/loat-quoc-gia-bat-buoc-mon-tieng-anh-trong-ky-thi-dai-hoc-2224355.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/loat-quoc-gia-bat-buoc-mon-tieng-anh-trong-ky-thi-dai-hoc-1578.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224185","title":"mobiEdu mở chiến dịch ‘Speak Now, Dám bày tỏ, tiếng Anh là chuyện nhỏ’","description":"Từ ngày 7/12/2023, chiến dịch Speak Now của mobiEdu sẽ mang đến cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 những trải nghiệm tiếng Anh thú vị và bổ ích với giải pháp MobiEnglish.","displayType":1,"category":{"name":"Học Tiếng Anh","detailUrl":"/giao-duc/hoc-tieng-anh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/hoc-tieng-anh","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mobiedu-mo-chien-dich-speak-now-dam-bay-to-tieng-anh-la-chuyen-nho-2224185.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/mobiedu-mo-chien-dich-speak-now-dam-bay-to-tieng-anh-la-chuyen-nho-804.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T20:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223777","title":"Phụ huynh bị đuổi khỏi nhóm lớp vì thắc mắc khoản thu mập mờ","description":"TRUNG QUỐC - Một phụ huynh lớp 7 Trường THCS Huy Huyện Thành Bắc (Tân Hương, Trung Quốc) bị đuổi khỏi nhóm lớp sau khi thắc mắc khoản thu mập mờ 174,51 NDT (596.000 đồng).","displayType":1,"category":{"name":"Góc phụ huynh","detailUrl":"/giao-duc/goc-phu-huynh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/goc-phu-huynh","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phu-huynh-bi-duoi-khoi-nhom-lop-vi-thac-mac-khoan-thu-map-mo-2223777.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/phu-huynh-bi-duoi-khoi-nhom-lop-vi-thac-mac-khoan-thu-map-mo-1228.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T18:52:07","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224259","title":"Đại học Monash có phó hiệu trưởng, chủ tịch mới","description":"Hội đồng Đại học Monash vừa thông báo bổ nhiệm GS. Sharon Pickering trở thành phó hiệu trưởng kiêm chủ tịch của trường.","displayType":1,"category":{"name":"Du học","detailUrl":"/giao-duc/du-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/du-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dai-hoc-monash-co-pho-hieu-truong-chu-tich-moi-2224259.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/dai-hoc-monash-co-pho-hieu-truong-chu-tich-moi-1002.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T17:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224187","title":"TP.HCM đề xuất miễn học phí THCS","description":"UBND TP.HCM đề xuất chi 1.847 tỷ đồng để hỗ trợ học phí, chia sẻ gánh nặng với phụ huynh trong đó học sinh THCS được hỗ trợ 100% học phí.","displayType":1,"category":{"name":"Giáo dục","detailUrl":"/giao-duc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tp-hcm-de-xuat-mien-hoc-phi-cho-hoc-sinh-thcs-2224187.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/tphcm-de-xuat-mien-hoc-phi-thcs-854.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T15:46:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224166","title":"Giáo sư Hiệp sĩ người Anh gốc Việt về nước truyền lửa nghiên cứu khoa học","description":"Chiều 6/12 tại hội trường Viện Nghiên cứu Tâm Anh, GS, Hiệp sĩ Jonathan Van Tam đã chia sẻ về đời làm nghiên cứu khoa học với hơn 300 khách mời là chuyên gia đầu ngành, bác sĩ, nhà nghiên cứu Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Khoa học","detailUrl":"/giao-duc/khoa-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/khoa-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giao-su-hiep-si-nguoi-anh-goc-viet-ve-nuoc-truyen-lua-nghien-cuu-khoa-hoc-2224166.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/giao-su-hiep-si-nguoi-anh-goc-viet-ve-nuoc-truyen-lua-nghien-cuu-khoa-hoc-768.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T15:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224149","title":"3 học sinh Ninh Bình gây chú ý với ý tưởng táo bạo","description":"Bùi Minh Đức, Bùi Đình Khải, Nguyễn Phương Linh, 3 học sinh trường THPT Nguyễn Huệ (Ninh Bình) đã xuất sắc đạt giải Ba Vòng sơ khảo cuộc thi Trí tuệ nhân tạo 2023 với ý tưởng táo bạo: thay thế bác sĩ bằng AI.","displayType":1,"category":{"name":"AI CONTEST 2023","detailUrl":"/giao-duc/ai-contest-2023","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/ai-contest-2023","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/3-hoc-sinh-ninh-binh-gay-chu-y-voi-y-tuong-tao-bao-2224149.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/3-hoc-sinh-ninh-binh-gay-chu-y-voi-y-tuong-tao-bao-707.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T14:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224148","title":"2 nữ sinh lớp 11 ‘ghi điểm’ với ý tưởng tạo cảm xúc cho AI","description":"Hai bạn Hoàng Ngọc Diệp, Phạm Thuỳ Linh - lớp 12 Anh, trường THPT Chuyên Hạ Long vừa nhận giải Ba cuộc thi Trí tuệ nhân tạo với những ý tưởng đưa cảm xúc và sự hài hước vào trí tuệ nhân tạo.","displayType":1,"category":{"name":"AI CONTEST 2023","detailUrl":"/giao-duc/ai-contest-2023","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/ai-contest-2023","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/2-nu-sinh-lop-11-ghi-diem-voi-y-tuong-tao-cam-xuc-cho-ai-2224148.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/2-nu-sinh-lop-11-ghi-diem-voi-y-tuong-tao-cam-xuc-cho-ai-711.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T14:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224111","title":"Thành phố nào nước ta là ‘hòn ngọc biển Đông’?","description":"Thành phố này được mệnh danh là “hòn ngọc của biển Đông” hay “viên ngọc xanh”. Nơi đây có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng và là trung tâm du lịch lớn của cả nước.","displayType":6,"category":{"name":"Trắc nghiệm","detailUrl":"/giao-duc/trac-nghiem","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/trac-nghiem","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":6,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-pho-nao-nuoc-ta-duoc-menh-danh-la-hon-ngoc-cua-bien-dong-2224111.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/thanh-pho-nao-nuoc-ta-la-hon-ngoc-bien-dong-613.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T12:49:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224074","title":"Nam sinh lớp 7 nhảy lầu trong giờ ra chơi","description":"Lãnh đạo Trường THCS Thuận An (thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) cho biết, trong giờ ra chơi, nam sinh lớp 7 trường này đã leo khỏi hàng lang tầng 1 (tương đương tầng 2) và nhảy xuống tầng trệt (tầng 1) nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.","displayType":1,"category":{"name":"Góc phụ huynh","detailUrl":"/giao-duc/goc-phu-huynh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/goc-phu-huynh","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-sinh-lop-7-nhay-lau-trong-gio-ra-choi-2224074.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/nam-sinh-lop-7-nhay-lau-trong-gio-ra-choi-639.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T12:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223998","title":"Tạm đình chỉ hiệu trưởng vụ cô giáo bị học sinh dồn vào góc lớp","description":"Liên quan đến vụ việc cô giáo bị nhóm học sinh dồn vào góc lớp, ném dép vào người, Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang đã quyết định tạm đình chỉ chức vụ và công tác đối với Hiệu trưởng Trường THCS Văn Phú.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tam-dinh-chi-hieu-truong-vu-co-giao-o-tuyen-quang-bi-hoc-sinh-don-vao-goc-lop-2223998.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/tam-dinh-chi-hieu-truong-vu-co-giao-bi-hoc-sinh-don-vao-goc-lop-460.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T10:06:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223702","title":"Độc lạ trường cho phép nữ sinh mang con đến lớp","description":"Được thành lập vào những năm 1990, Lincoln Park là một trong số ít các trường dành cho bà mẹ vị thành niên và nữ sinh mang thai tại Mỹ.","displayType":1,"category":{"name":"Giáo dục","detailUrl":"/giao-duc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doc-la-truong-cho-phep-nu-sinh-mang-con-den-lop-2223702.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/doc-la-truong-cho-phep-nu-sinh-mang-con-den-lop-249.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T09:41:37","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223892","title":"'Công bố thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 ra sao là việc rất hóc búa'","description":"Đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, trong thời gian tới, Bộ sẽ phải tiếp tục công bố các thí sinh sẽ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 như thế nào và đây là câu chuyện rất hóc búa.","displayType":1,"category":{"name":"Tuyển sinh ","detailUrl":"/giao-duc/tuyen-sinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/tuyen-sinh","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-bo-thi-tot-nghiep-thpt-tu-nam-2025-ra-sao-la-viec-rat-hoc-bua-2223892.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/cong-bo-thi-tot-nghiep-thpt-tu-nam-2025-ra-sao-la-viec-rat-hoc-bua-1619.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T05:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223922","title":"Vụ cô giáo Tuyên Quang bị học sinh dồn vào góc lớp: Sự cô đơn cùng cực","description":"Trong những clip đó, phía sau sự hỗn loạn, tiếng la hét, tôi thấy sự cô đơn đến cùng cực của cô giáo...","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vu-co-giao-tuyen-quang-bi-hoc-sinh-don-vao-goc-lop-su-co-don-cung-cuc-2223922.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/vu-co-giao-tuyen-quang-bi-hoc-sinh-don-vao-goc-lop-su-co-don-cung-cuc-1540.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223820","title":"Bộ GD-ĐT: Toàn xã hội phải có trách nhiệm vụ học sinh 'quây' cô giáo","description":"Liên quan đến vụ cô giáo Tuyên Quang bị học sinh dồn vào góc lớp, chửi bới, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nhấn mạnh, dù bạo lực xảy ra trong trường nhưng là hiện tượng toàn xã hội và chúng ta phải có trách nhiệm chung tay giải quyết, xử lý.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vu-co-giao-o-tuyen-quang-bi-don-vao-goc-tuong-la-trach-nhiem-toan-xa-hoi-2223820.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/vu-co-giao-tuyen-quang-bi-hoc-sinh-quay-toan-xa-hoi-phai-co-trach-nhiem-1116.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T18:06:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223807","title":"Đề nghị sửa Luật Đầu tư đưa dạy thêm là ngành kinh doanh có điều kiện","description":"Thông tin được Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đưa ra tại họp báo Chính phủ chiều nay, 6/12.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-giao-duc-se-sua-thong-tu-dua-day-them-la-nganh-kinh-doanh-co-dieu-kien-2223807.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bo-giao-duc-se-sua-thong-tu-dua-day-them-la-nganh-kinh-doanh-co-dieu-kien-1083.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T17:40:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223788","title":"Lâm Đồng: Thủy điện Đại Ninh hỗ trợ cải tạo trường mẫu giáo","description":"Ngày 02/12/2023, Đoàn Thanh niên Công ty Thủy điện Đại Ninh đã hỗ trợ cải tạo, sơn sửa, thay thế hệ thống chiếu sáng và hệ thống lọc nước cho trường mẫu giáo Ninh Gia (xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lam-dong-thuy-dien-dai-ninh-ho-tro-cai-tao-truong-mau-giao-2223788.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/lam-dong-thuy-dien-dai-ninh-ho-tro-cai-tao-truong-mau-giao-1017.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T16:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

