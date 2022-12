Thử nghiệm va chạm cho thấy Hyundai Stargazer kém an toàn hơn Toyota Veloz

Trong những năm trở lại đây, vấn đề an toàn đã được nhiều hãng xe đặc biệt chú ý. Chính vì vậy, người tiêu dùng cũng đã được thấy ngày một nhiều mẫu xe mới ra mắt thị trường đạt tiêu chuẩn an toàn cao, ở mức 5 sao từ các tổ chức đánh giá và kiểm nghiệm va chạm, bất chấp các tiêu chuẩn thử nghiệm ngày càng nghiêm ngặt.

Cùng với Creta, Stargazer là mẫu xe thứ 2 của Hyundai được thử nghiệm tại trung tâm của ASEAN NCAP.

Thế nên, việc một mẫu xe mới bị đánh giá thấp hơn, chẳng hạn ở mức 4 sao chắc chắn sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên. Mới đây, tổ chức đánh giá xe mới ASEAN (ASEAN NCAP) chỉ chấm 4 sao cho Hyundai Stargazer 2023. Tại sao lại như vậy?

Dựa trên dữ liệu từ ASEAN NCAP công bố, yếu điểm lớn nhất của Hyundai Stargazer đến từ hạng mục bảo vệ hành khách là người lớn. Báo cáo cho biết có khả năng cao người lái xe sẽ bị thương ở vùng ngực và chân phải nếu xảy ra một vụ chạm thực tế từ phía trước.

Ngoài ra, trong bài thử nghiệm va chạm từ bên hông, Hyundai Stargazer cũng chỉ có khả năng bảo vệ tối thiểu cho vùng ngực của người lái. Với 40% bài kiểm tra tập trung vào khả năng bảo vệ hành khách là người lớn, Stargazer hoàn toàn mới chỉ đạt 31,21 điểm trên tổng 40 điểm tối đa ở hạng mục này.

Ở hạng mục bảo vệ hành khách là trẻ nhỏ, việc hàng ghế sau trên xe không có công nghệ cảnh báo trẻ bị bỏ quên cũng khiến Hyundai Stargazer không thể đạt được nhiều điểm, do đó kết thúc ở số điểm 14,48 trên 20 điểm tối đa.

Đối với các tính năng hỗ trợ an toàn tiêu chuẩn, ASEAN NCAP cũng chấm điểm không cao cho Hyundai Stargazer, chỉ đạt 12,04 điểm trên tổng 20 điểm tối đa, dù xe được trang bị an toàn tiêu chuẩn với phanh ABS, hệ thống kiểm soát cân bằng điện tử và nhắc nhở thắt dây an toàn cho hàng ghế trước, cùng phanh khẩn cấp tự động và hỗ trợ giữ làn dưới dạng tùy chọn.

Trong khi đó, ở hạng mục bảo vệ người đi xe máy, Hyundai Stargazer còn có điểm số thấp hơn nữa ở mức 7 trên 20 điểm. Thử nghiệm này xem xét đến tính năng phát hiện điểm mù, khả năng quan sát phía sau và tính năng đèn pha tự động.

Hyundai Stargazer chỉ đạt an toàn 4 sao từ ASEAN NCAP.

Nhìn chung, tổng số điểm Hyundai Stargazer đạt được là 66,48 trên 100 điểm trong các bài kiểm tra NCAP ASEAN, đủ tốt để được xếp hạng 4 sao.

Thế nhưng, với những khách hàng đang có ý định tìm mua mẫu xe MPV này, mức 4 sao có lẽ sẽ gây thất vọng cho họ bởi phần lớn các xe cùng phân khúc này đều đạt điểm 5 sao, trong đó nổi trội nhất phải kể đến Toyota Veloz, Honda BR-V, ngay cả Mitsubishi Xpander dù 4 sao nhưng các điểm ở mỗi hãng mục cũng đều nhỉnh hơn mẫu xe đến từ Hàn Quốc.

