Sở GD-ĐT TPHCM mới đây có báo cáo về thực trạng giáo dục mầm non ở đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, trong đó thông tin về việc thực hiện chế độ, chính sách và thu nhập của giáo viên mầm non.

Cụ thể, căn cứ các văn bản pháp lý, giáo viên mầm non được hưởng đầy đủ các chế độ lương, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định chung của Chính phủ và Bộ GD-ĐT và được hỗ trợ theo các nghị quyết của HĐND thành phố.

Theo Sở GD-ĐT, cán bộ quản lý mầm non công lập ở thành phố có tổng thu nhập cao nhất là 17 triệu đồng, thấp nhất là 10,68 triệu đồng mỗi tháng. Mức bình quân thu nhập là 13,87 triệu đồng.

Giáo viên mầm non công lập có thu nhập cao nhất là 16,87 triệu, thấp nhất là 5,1 triệu đồng mỗi tháng. Mức bình quân thu nhập là 10,98 triệu đồng.

Đối với bậc mầm non, hiện nay TPHCM có 2.611 cán bộ quản lý, 27.359 giáo viên, 11.458 nhân viên. Tính đến thời điểm tháng 1/2024, số cán bộ quản lý công lập thiếu là 278 người, giáo viên thiếu 1.200 người (trong đó thiếu 529 giáo viên công lập, 671 giáo viên ngoài công lập).

Thành phố đã có chính sách thu hút đối với giáo viên mầm non, nhưng Sở GD-ĐT nhận định mức thu nhập như vậy vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu sống tại thành phố, nhất là giáo viên ở tỉnh, phải thuê nhà, trang trải cuộc sống. Do đó, khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên sư phạm chọn lựa môi trường hoạt động tự do hoặc đăng ký tuyển dụng vào các tổ chức hay đơn vị tư thục để có thu nhập cao hơn.