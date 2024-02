Trong số báo cáo về thu nhập nhân viên và lãnh đạo các ngân hàng, động thái tại LPBank đáng chú ý hơn cả khi thu nhập bình quân nhân viên tăng thêm 5 triệu đồng, lên 22 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, thù lao cho hội đồng quản trị (HĐQT), ban kiểm soát (BKS) và lương, thưởng cho ban tổng giám đốc của LPBank lại giảm mạnh so với năm 2022. Cụ thể, mức thù lao cho HĐQT LPBank trong năm 2023 là 8,527 tỷ đồng, giảm 58% so với năm 2022. Thù lao cho BKS là 3,369 tỷ đồng, giảm tới 49%. Đồng thời, quỹ lương, thưởng cho ban tổng giám đốc là 15,699 tỷ đồng, giảm mạnh 54% so với năm trước đó. Tương tự tại Vietcombank, quỹ thù lao cho HĐQT giảm 11% xuống 16,78 tỷ đồng và thù lao cho BKS giảm 12% xuống 4,79 tỷ đồng. Tuy nhiên, Vietcombank lại mạnh tay chi lương cho ban tổng giám đốc với con số lên tới 39,54 tỷ đồng, tăng mạnh 169%. Tại Sacombank, thù lao sau thuế cho HĐQT và BKS lần lượt là 29,9 tỷ đồng và 14,663 tỷ đồng, tăng 22% và 34% so với năm 2022. Trong khi đó, ban điều hành của Sacombank nhận lương, thưởng sau thuế là 68,917 tỷ đồng, tăng 6,8% so với năm 2022.