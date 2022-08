Thu phí tự động không dừng, sao không liên thông ngân hàng để trả sau?

Sau hơn một tuần thực hiện chỉ thu phí tự động không dừng (ETC) trên cao tốc, theo đánh giá ban đầu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, công tác vận hành hệ thống thu phí ETC tại các trạm thu phí cơ bản ổn định, không phát sinh các tình huống phức tạp.

Các đơn vị vận hành đã phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ và các lực lượng chức năng có liên quan tổ chức thu phí điện tử không dừng, xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo giao thông tại trạm thu phí được thông suốt.

Tuy nhiên, tại một số trạm thu phí vẫn còn phát sinh một số lỗi trong những ngày đầu áp dụng thu phí ETC, gây ùn tắc cục bộ trên một số tuyến cao tốc như: cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Nhiều chủ phương tiện cho rằng, hiện nay xe qua trạm còn nhiều lỗi, tốc độ xe qua trạm quá chậm. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây nên tình trạng ùn tắc tại làn không dừng khi xe phía trước gặp sự cố barie không mở.

Xe qua trạm thu phí vẫn còn nhiều lỗi phải dừng kiểm tra, trừ tiền nên còn xảy ra tình trạng ùn ứ trên cao tốc

Anh Cao Thái Hoà ở Cầu Giấy (Hà Nội) cho hay, hiện nay tốc độ xe qua trạm thu phí 30km/h vẫn chậm, khi gặp sự cố barie không mở, nhân viên vận hành thu phí phải trừ tiền thủ công gây mất thời gian, làm cho các phương tiện phía sau phải dừng chờ gây ùn ứ kéo dài.

Nên chăng cơ quan quản lý nhà nước nên cho tăng tốc độ xe chạy qua trạm lên 40-50 km/h để giảm ùn tắc tại trạm thu phí.

Anh Hoà cũng phản ánh thêm, hiện nay việc phải nạp tiền trước vào tài khoản ETC gây khó khăn cho công tác thu phí do nhiều người quên không nạp tiền vào tài khoản giao thông. Do vậy cần nghiên cứu phương án trả sau và liên thông trực tiếp với tài khoản ngân hàng sẽ thuận lợi hơn cho chủ phương tiện.

Tại sao không trừ tiền trực tiếp qua thẻ ngân hàng?

Về vấn đề tốc độ xe chạy qua trạm thu phí, ông Hồ Trọng Vinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH thu phí tự động VETC cho biết, hiện nay tốc độ xe chạy qua trạm thu phí mới chỉ quy định 30km/h tại cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, còn lại các trạm thu phí khác chưa quy định cụ thể.

Ông Vinh cho hay, quy định tốc độ 30km/h nhưng vẫn xảy ra tình trạng tài xế đâm vào barie. Do vậy đơn vị đang đề xuất cần lắp gờ giảm tốc trước trạm thu phí để cảnh báo lái xe.

“Bình thường xe có thể đi tốc độ độ 60 km/h qua trạm thu phí, nhưng đi như vậy rất dễ đâm vào barie trạm thu phí. Quan trọng nhất vẫn là lái xe phải quan sát khi bật đèn xanh và thấy biển báo hiện biển số thì có thể cho xe qua trạm”, ông Vinh nói.

Về việc tại sao không trừ tiền trực tiếp qua thẻ ngân hàng, ông Tô Nam Toàn, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ môi trường&Hợp tác quốc tế, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, do hiện nay đang áp dụng hình thức trả trước nên tốc độ xử lý giao dịch của các ngân hàng không đáp ứng được yêu cầu.

Trong khi tốc độ xử lý giao dịch không đáp ứng được thời gian mở barie để xe qua trạm, tốc độ xe lưu thông qua làn không dừng rất nhanh, chỉ vài giây, trong cùng một thời gian ngắn để đáp ứng việc kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng, trừ tiền tài khoản ngân hàng là bất khả thi.

Tài khoản ngân hàng khi xe đi qua trạm, sẽ không đủ thời gian để trừ trực tiếp từ hệ thống ngân hàng để kiểm tra số dư.

Hệ thống thu phí không dừng yêu cầu xử lý tốc độ xe qua trạm là 0,2 giây, trong khi giao dịch ngân hàng từ 0,5 - 2 phút mới xử lý xong giao dịch. Bên cạnh đó, do tính bảo mật nên các ngân hàng cũng không muốn thực hiện thanh toán trực tiếp này.

Theo ông Toàn, chỉ thực hiện được trừ tiền trực tiếp từ tài khoản ngân hàng nếu áp dụng hình thức trả sau, tuy nhiên chế tài hiện nay chưa đầy đủ để thực hiện truy thu đối với các chủ phương tiện cố tình không trả phí.

Hiện tại các nhà cung cấp dịch vụ đã khắc phục bằng việc triển khai hình thức tự động bù tiền. Hai tài khoản này đã liên thông, khi tài khoản giao thông hết tiền, thông qua ứng dụng của nhà cung cấp dịch vụ sẽ tự động trích nạp tiền vào tài khoản giao thông của người dân để thanh toán thu phí tự động không dừng, thay vì phải nạp thủ công như trước đây.

Giải thích cụ thể hơn, ông Hồ Trọng Vinh cho biết, hiện VETC đã liên thông với các ngân hàng Vietcombank, BIDV, Ngân hàng Quân đội và Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam. Hiện VETC cũng đang làm việc để mở rộng ra các ngân hàng khác.

Ngoại trừ BIDV phải ra quầy làm thủ tục, khách hàng đăng ký với ngân hàng qua app của các ngân hàng nêu trên.

Khách hàng có tài khoản các ngân hàng nêu trên đăng ký online liên thông tài khoản VETC thông qua app của ngân hàng. Khi số dư trong tài khoản giao thông nhỏ hơn hoặc bằng số tiền mà khách hàng đăng ký, các ngân hàng sẽ tự động chuyển từ tài khoản cá nhân vào tài khoản VETC theo định mức mà khách hàng đã chọn.