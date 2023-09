Ngày 13/9, giải trình tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề cháy nổ tăng trong thời gian qua, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, đã thông tin về vụ cháy chung cư mini xảy ra ở Khương Hạ (phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).

Hiện trường vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội.

Ông Tuyến cho biết, vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội có hậu quả rất nặng nề. Ông cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin báo, lãnh đạo Bộ Công an đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Công an Hà Nội dập tắt đám cháy, đồng thời thực hiện cứu hộ, cứu nạn người bị nạn.

"Tuy nhiên, về thiệt hại, số lượng mà Công an Hà Nội đang thống kê là rất nặng nề. Số lượng người bị chết, bị thương rất lớn. Bộ Công an đã có báo cáo nhanh với các lãnh đạo để nắm tình hình", Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến nói.

Cũng trong sáng 13/9, lãnh đạo Bộ Công an đã họp với lãnh đạo TP Hà Nội và đại diện các sở, ngành liên quan đến vụ cháy này.

Thông tin về công tác phòng cháy, chữa cháy, báo cáo của Chính phủ cho biết, Bộ Công an, Bộ Xây dựng phối hợp với các đơn vị rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong phòng cháy, chữa cháy, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn, cháy gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng cũng được đẩy mạnh.

Dù vậy, Chính phủ thừa nhận tình hình cháy, nổ trên toàn quốc vẫn diễn biến phức tạp. Trong kỳ báo cáo (từ 10/2022 đến 7/2023), cả nước xảy ra 2.031 vụ cháy, làm 83 người chết, 74 người bị thương, thiệt hại 637 tỷ đồng. Chính phủ cũng nhìn nhận nguy cơ mất an toàn về cháy, nổ còn rất lớn. Qua rà soát toàn quốc hiện còn khoảng 38.140 cơ sở đã đưa vào sử dụng còn tồn tại vi phạm về phòng cháy, khó có khả năng khắc phục theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy.

Nêu ý kiến về nội dung này, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho hay tình hình cháy nổ trên cả nước diễn biến rất phức tạp. Theo bà Thanh, đây là câu chuyện mà các ngành đã ra rất nhiều văn bản, biện pháp mạnh chỉ đạo nhưng số cơ sở đưa vào sử dụng còn vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy còn tương đối nhiều.

"Chúng ta phải tiếp tục tìm hiểu xem nguyên nhân tại sao số lượng cơ sở, tình trạng vi phạm, việc cháy nổ xảy ra liên tiếp còn nhiều như vậy. Cần đánh giá kỹ hơn nguyên nhân và hiệu quả các giải pháp trong phòng chống cháy nổ thời gian qua", bà Thanh đề nghị.

Bà Nguyễn Thị Thanh cho rằng, cơ quan chức năng đã ban hành rất nhiều chủ trương, biện pháp về phòng chống cháy nổ nhưng kết quả chưa tương xứng với giải pháp, chủ trương đưa ra.

"Thậm chí có thời điểm xảy ra liên tiếp, tạo nên dư luận chúng ta càng chỉ đạo, càng nêu nhiều thì cháy càng nhiều, càng lớn…", bà Thanh đặt vấn đề.