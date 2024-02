Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 1/2.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi sinh ngày 2/11/1971, quê quán Xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, có trình độ trình độ chuyên môn Đại học, chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi. Ảnh: Báo Nghệ An

Bà từng có nhiều năm công tác tại tỉnh Nghệ An, trải qua các chức vụ: Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Bí thư Thị ủy Cửa Lò, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An.

Như vậy hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo có các Thứ trường gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Phúc, Phạm Ngọc Thưởng, Ngô Thị Minh, Hoàng Minh Sơn và Nguyễn Thị Kim Chi.