Sáng 22/9, tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị sơ kết 1 năm xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông" do Tỉnh ủy Bắc Ninh và Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp tổ chức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự hội nghị sơ kết 1 năm xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông" tại Bắc Ninh. Ảnh: Nhật Bắc

Năm 2023, thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương về xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông (ATGT)", Tỉnh ủy Bắc Ninh đã ban hành nghị quyết, UBND tỉnh ban hành kế hoạch về xây dựng "Tỉnh ATGT".

Qua 1 năm thực hiện mô hình, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật tham gia giao thông chuyển biến rõ nét, bước đầu hình thành thói quen, văn hóa giao thông của người Bắc Ninh.

Cùng với đó, bộ mặt trật tự ATGT của tỉnh chuyển biến tích cực. Tổ chức giao thông được rà soát kỹ lưỡng, các điểm đen, tiềm ẩn tai nạn giao thông được xử lý 100%; lắp 100% gờ, gồ giảm tốc từ ngõ ra đường (lắp thêm 6.010 điểm).

Hạ tầng giao thông được tăng cường, nhiều công trình trọng điểm được quyết liệt đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành; một số bất cập tồn tại nhiều năm đã được khắc phục...

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh an toàn giao thông là một nội dung quan trọng trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn xã hội và là vấn đề liên quan đến mọi người, mọi nhà.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị sơ kết 1 năm xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông”. Ảnh: Bảo Khánh

Theo Thủ tướng, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm, đã ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Chính phủ, Thủ tướng cũng thường xuyên chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xây dựng xã hội an toàn. Các quy định, hướng dẫn và chế tài về bảo đảm an toàn giao thông không ngừng được hoàn thiện.

Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao sáng kiến của Bộ Công an về triển khai thí điểm mô hình "Tỉnh ATGT".

Là địa phương đầu tiên được Bộ Công an lựa chọn thí điểm xây dựng mô hình này, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai với cách làm, bước đi phù hợp với bối cảnh, tình hình, điều kiện cụ thể trên địa bàn, đạt những kết quả tích cực, làm thay đổi bộ mặt trật tự ATGT của tỉnh, góp phần bảo vệ cuộc sống bình an của nhân dân.

Nổi bật là nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân có chuyển biến rõ nét, bước đầu hình thành thói quen, văn hóa giao thông của người Bắc Ninh. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường; kết cấu hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư. Trật tự công cộng được xử lý quyết liệt, tạo bộ mặt đường phố, lòng đường, vỉa hè thông thoáng, an toàn. Tai nạn giao thông giảm sâu.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực và những kết quả quan trọng đã đạt được của Bộ Công an, các bộ, ngành, địa phương trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông thời gian qua; trong đó có những thành tích nổi bật từ mô hình "Tỉnh ATGT" tại Bắc Ninh.

Thủ tướng đề nghị sau hội nghị, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tổng kết, hoàn thiện mô hình "Tỉnh ATGT", các cơ quan nghiên cứu, tính toán, triển khai nhân rộng xây dựng mô hình với lộ trình, bước đi, cách làm phù hợp tình hình, điều kiện của đất nước nói chung và các địa phương nói riêng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội, mang lại hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của nhân dân. Khi người dân thấy có lợi ích thiết thực thì sẽ tự nguyện, tích cực hưởng ứng, mục tiêu là tất cả các tỉnh, thành phố đều là tỉnh ATGT.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ như cấp kinh phí đào tạo, sát hạch bằng lái xe cho toàn bộ công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn; đồng thời sẵn sàng chuyển giao kinh nghiệm cho các địa phương khác. Sau mô hình "Tỉnh ATGT", tỉnh cũng dự kiến sẽ triển khai mô hình tỉnh an toàn phòng cháy chữa cháy.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hội nghị:

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bảo Khánh

Lãnh đạo Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng ''Tỉnh an toàn giao thông''. Ảnh: Nhật Bắc