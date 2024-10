Australia cam kết ưu tiên hỗ trợ ODA cho Việt Nam

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Hai Thủ tướng cũng nhất trí tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác được lãnh đạo hai nước thống nhất trong thời gian qua.

Thủ tướng Anthony Albanese nhấn mạnh, Australia coi trọng việc tăng cường quan hệ với Việt Nam; nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước.

Australia cam kết sẽ luôn ưu tiên hỗ trợ ODA cho Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực Việt Nam đang có nhu cầu như thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, kinh tế số...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Australia tiếp tục đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác và xây dựng lòng tin thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, trên cơ sở tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN và tham vấn với ASEAN, góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Đồng thời tiếp tục ủng hộ nỗ lực của ASEAN thúc đẩy thu hẹp khoảng cách phát triển, hỗ trợ hợp tác tiểu vùng, trong đó có tiểu vùng Mekong.

Tăng tần suất các chuyến bay giữa Việt Nam - Ấn Độ

Sáng 11/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Thủ tướng Narendra Modi đã gửi thư thăm hỏi và viện trợ khẩn cấp 35 tấn hàng hóa trị giá 1 triệu USD hỗ trợ các vùng chịu thiệt hại bởi cơn bão Yagi.

Thủ tướng bày tỏ hài lòng về những kết quả thực chất đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ vừa qua; đánh giá cao việc hai bên đang phối hợp tích cực triển khai kết quả chuyến thăm.

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao theo hình thức linh hoạt giữa lãnh đạo hai nước; tăng tần suất các chuyến bay thẳng kết nối các thành phố lớn của hai nước nhằm tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, Thủ tướng Narendra Modi đánh giá cao kết quả tốt đẹp của các Hội nghị Cấp cao ASEAN 44, 45 và các Hội nghị liên quan tại Lào sẽ có tác động rộng khắp tại khu vực.

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục ủng hộ lẫn nhau và hợp tác chặt chẽ tại những diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, đề cao các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.