Thủ tướng Jacinda Ardern: New Zealand và Việt Nam là đối tác 'trời sinh'

Chiều nay (15/11), tại Đối thoại và Triển lãm AgriConnectioNZ diễn ra ở Hà Nội, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đánh giá, với cam kết chung về thương mại tự do và cởi mở mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, cùng danh tiếng trong việc sản xuất và xuất khẩu lương thực đáng tin cậy, cả hai quốc gia tự hào là nhà cung cấp lương thực cho toàn thế giới.

Bà cho rằng, quan hệ Đối tác Chiến lược được Việt Nam và New Zealand ký kết năm 2020 là nền tảng vững chắc để hai nước cùng nhau đối mặt với những thách thức về vấn đề an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, xung đột quốc tế,...

Thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern (Ảnh: Phạm Hải)

Việt Nam và New Zealand đều sở hữu hệ thống sản xuất lương thực hiệu quả. Đây tiếp tục là lĩnh vực trọng tâm mà hai quốc gia tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại.

"New Zealand cam kết xây dựng một hệ thống thương mại mang lại lợi ích cho tất cả mọi người và phát huy vai trò là quốc gia xuất khẩu lương thực chất lượng cao, an toàn và bền vững cho toàn thế giới. Tuy nhiên, chúng tôi không đơn độc trong nỗ lực ấy Chúng tôi coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong sứ mệnh này", nữ Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết, người dân New Zealand đặc biệt yêu thích trái cây và các loại cam chanh. Bà biết có rất nhiều người New Zealand vui mừng vì giờ đây họ có chanh ăn quanh năm khi Việt Nam cung cấp loại quả này vào thời điểm trái mùa ở New Zealand. Bà cũng mong nhìn thấy các nhà hàng tại New Zealand biến tấu bưởi, chôm chôm và thanh long Việt một cách sáng tạo trong thực đơn của họ.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, có ý chí gắn kết giữa lãnh đạo, cộng đồng doanh nghiệp, và người dân hai nước, thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công (Ảnh: Phạm Hải)

"Sự kiện hôm nay đánh dấu một cột mốc lịch sử của mối quan hệ hiệu quả và cùng có lợi này. Vì hôm nay là thời điểm chúng ta khởi động quan hệ đối tác trong lĩnh vực nông nghiệp cho thế kỷ tới", bà nhấn mạnh.

Tại Đối thoại và Triển lãm AgriConnectioNZ, Bộ trưởng NN-PTNT Lê Minh Hoan cũng khẳng định, hợp tác về nông nghiệp là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, Việt Nam đang triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, dựa trên ba trụ cột: “Nông nghiệp sinh thái - Nông thôn hiện đại - Nông dân văn minh”.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Jacinda Ardern, Bộ trưởng Lê Minh Hoan và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - An ninh sinh học - Thông tin đất đai và Các vấn đề nông thôn New Zealand chứng kiến ​​lễ ký kết Kế hoạch xuất khẩu chanh và bưởi Việt Nam sang New Zealand (Ảnh: Phạm Hải)

Thủ tướng Jacinda Ardern tham quan gian hàng trái cây Việt Nam (Ảnh: Phạm Hải)

Nữ Thủ tướng cho biết, người dân New Zealand rất thích ăn cam, chanh (Ảnh: Phạm Hải)

Ngành nông nghiệp Việt Nam chuyển đổi theo hướng “tích hợp đa giá trị”, bền vững, phát thải thấp, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, duy trì và bảo tồn đa dạng sinh học. Đây là yêu cầu quan trọng để Việt Nam đóng góp tích cực, phù hợp với xu hướng quốc tế: “chung tay tạo dựng nền nông nghiệp xanh - trách nhiệm - bền vững”.

Ông mong các doanh nghiệp Việt Nam và New Zealand sẽ hợp tác xây dựng và phát triển các chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy kết nối giữa hai nước và với thị trường toàn cầu.

Với thông điệp “đồng hành, kiến tạo phát triển” và “Tiềm năng của Chúng tôi - Cơ hội của Bạn”, ngành nông nghiệp Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp New Zealand đầu tư, kinh doanh thành công, bền vững và gắn bó mật thiết, dài lâu, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Hoan cho rằng, con đường hợp tác của hai quốc gia trong tương lai sẽ càng rộng mở qua chuyến viếng thăm lần này của bà Thủ tướng và đoàn công tác. Tuy có khó khăn, nhưng theo ông, với ý chí gắn kết giữa lãnh đạo, cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước thì chắc chắn sẽ thành công.