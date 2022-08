Thủ tướng: Khơi thông điểm nghẽn về giao thông, mở ra không gian phát triển mới

Về đề xuất đầu tư mở rộng, hoàn thiện tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai đoạn qua tỉnh Lào Cai, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, tỉnh Lào Cai và nhà đầu tư nghiên cứu theo hướng làm tuyến mới, không bám các tuyến giao thông cũ. Tuyến đường phải thẳng nhất, ngắn nhất có thể, giảm giải phóng mặt bằng, tránh ảnh hưởng dân cư, ảnh hưởng tới đất rừng; với phương châm qua sông thì bắc cầu, qua núi thì khoét núi. Cùng với khơi thông điểm nghẽn về giao thông, tuyến đường còn tạo ra không gian phát triển mới.

* Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác khảo sát vị trí Khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại khu Kim Thành - Bản Vược và quy hoạch xây dựng Khu công viên cảnh quan, văn hóa du lịch Kim Thành, thành phố Lào Cai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát quy hoạch xây dựng khu công viên cảnh quan, văn hóa du lịch Kim Thành, TP Lào Cai. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại đây, Thủ tướng nghe báo cáo các quy hoạch: Quy hoạch tỉnh Lào Cai; Quy hoạch chung dọc sông Hồng thuộc địa phận thành phố Lào Cai; Quy hoạch Khu kinh tế tỉnh Lào Cai; Quy hoạch Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Kim Thành - Bản Vược; quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công viên cảnh quan, văn hóa du lịch Kim Thành, thành phố Lào Cai.

Thủ tướng chỉ đạo, việc lập các quy hoạch phải có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, sát thực tế, khả thi, phát huy được tiềm năng khác biệt; các quy hoạch phải hướng tới phát triển cân bằng và hài hòa các lĩnh vực kinh tế-xã hội, đảm bảo “an sinh - an ninh - an dân”, giữ đất, giữ rừng, ổn định dân cư, đảm bảo cảnh quan, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Theo TTXVN