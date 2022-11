Thủ tướng làm việc với TP.HCM về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP.HCM về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng KHCN Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan; Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng; Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, lãnh đạo một số bộ, ngành và lãnh đạo chủ chốt của Thành phố.

Phát biểu khai mạc cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: "Tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển Vùng Đông Nam Bộ tại Vũng Tàu ngày 26/11, các đại biểu đều thể hiện sự quan tâm, tình cảm, niềm tin đối với TPHCM, địa bàn chiến lược, đầu tàu kinh tế cả nước".

Theo Thủ tướng, từng là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất cả nước bởi dịch COVID-19, đến nay, tình hình kinh tế - xã hội TPHCM đạt được những kết quả "đáng kinh ngạc".

Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 ước tăng hơn 9% (năm 2021 giảm 6,78%) và vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch năm 2022 là 6 - 6,5%).

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của thành phố ước tăng 17,3% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 49,5 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp TPHCM ước đạt 66,2 tỷ USD, tăng 10%.

Bên cạnh đó, công tác thu ngân sách Nhà nước của TPHCM cũng đạt kết quả khả quan, ước đạt 457,5 nghìn tỷ đồng (chiếm 1/3 tổng thu ngân sách cả nước), vượt 18,4% dự toán được giao và tăng hơn 17% so với cùng kỳ.

An sinh xã hội được quan tâm, hoạt động đối ngoại tiếp tục đẩy mạnh, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thủ tướng biểu dương TPHCM, nơi từng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất cả nước bởi dịch COVID-19, đến nay, tình hình kinh tế - xã hội TPHCM đạt được những kết quả "đáng kinh ngạc" - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, TPHCM đã đóng góp quan trọng vào thành quả chung của cả nước, góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát (dưới 3% trong 10 tháng). Tăng trưởng kinh tế 9 tháng của TPHCM đạt 8,83%, các cân đối lớn được bảo đảm: thu đủ chi, vượt thu so với kế hoạch; xuất đủ nhập (đến hết tháng 10, cả nước xuất siêu 9,4 tỷ USD).

Nhấn mạnh về yếu tố cân đối lương thực (xuất khẩu nông sản đạt 45 tỷ USD, xuất khẩu gạo hơn 7 triệu tấn), Thủ tướng cho biết thời gian qua, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo phát triển ngành nông nghiệp, giữ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, nhất là mặt hàng ăn uống chiếm tỷ lệ không nhỏ trong rổ hàng hóa tính chỉ số giá.

Thủ tướng lấy ví dụ, về điều hành giá thị lợn khi giá mặt hàng này sụt giảm mạnh, với mục tiêu để người nông dân yên tâm sản xuất, bảo đảm nguồn cung, nhất là chuẩn bị vào dịp cuối năm, dịp Tết sắp tới, Chính phủ đã có những biện pháp kịp thời, phù hợp. "Việc này phải tuân thủ quy luật thị trường nhưng khi cần thiết, Nhà nước phải can thiệp để không xảy ra khủng hoảng", Thủ tướng nêu rõ.

Về các bất cập, khó khăn liên quan đến thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần làm lành mạnh hóa thị trường, theo đúng quy định của pháp luật.

"Ai làm sai thì phải xử lý, ai làm tốt thì bảo vệ, xử lý người làm sai để bảo vệ người làm tốt, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp", Thủ tướng nêu rõ.

"Trong thành tích chung của cả nước, có đóng góp quan trọng của TPHCM, một đầu tàu kinh tế, động lực phát triển của đất nước. Qua đó truyền cảm hứng cho sự phát triển chung", Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của TPHCM.

Theo Thủ tướng, có nhiều việc phải xử lý, giải quyết để hỗ trợ, tạo điều kiện cho TPHCM phát triển nhưng cần chọn một số việc xử lý trước. Đó là giải ngân vốn đầu tư công, một trong những điểm yếu của hệ thống trong nhiều năm và năm nay, việc giải ngân càng cần thiết, có ý nghĩa quan trọng.

Vì vậy, Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành với TPHCM để tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công, cùng Thành phố đưa nguồn lực này vào phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố cũng như cả nước.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Đã nói thì phải làm, làm thì phải có hiệu quả, hiệu quả là phải mang lại sự phát triển cho Thành phố, cho người dân, cho doanh nghiệp".

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trình bày tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, kết quả giải ngân đầu tư công, tiến độ triển khai các công trình trọng điểm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng và đoàn công tác Chính phủ nghe Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trình bày tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, kết quả giải ngân đầu tư công, tiến độ triển khai các công trình trọng điểm.

Các thành viên đoàn công tác sẽ phát biểu, góp ý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giải đáp các kiến nghị, đề xuất.

Theo VGP