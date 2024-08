Sáng 22/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ tư và Diễn đàn Trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng trước sự hiện diện của đông đảo nhân sĩ, trí thức, chuyên gia, doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài - "những cánh chim đầu đàn" dẫn đầu phong trào kiều bào, với những đóng góp quý báu cho đất nước. Trong số các đại biểu có nhiều gương mặt trẻ, năng động, thành đạt "tre già, măng lại mọc".

Thủ tướng cho biết, đây chính là dịp hội ngộ, trùng phùng để cùng thảo luận những vấn đề quan trọng, thiết thực về sự phát triển của đất nước, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, hiến kế; đây cũng là dịp thể hiện “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”.

Sau khi phân tích tình hình thế giới, trong nước với khó khăn, thách thức và cơ hội, thuận lợi, Thủ tướng nêu rõ, sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay”.

Từ một nước bị chiến tranh tàn phá và sau gần 30 năm bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình, nằm trong nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và nhóm 20 nước có quy mô thương mại hàng đầu thế giới, tham gia 16 hiệp định thương mại tự do. An sinh xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, nâng tầm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính