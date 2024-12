Trong một thông điệp được ghi âm vào sáng nay (8/12), ông Jolani nhấn mạnh: "Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với bất kỳ nhà lãnh đạo nào mà người dân lựa chọn, cung cấp mọi hỗ trợ có thể để đảm bảo quá trình chuyển giao các chức năng của chính phủ diễn ra suôn sẻ và có hệ thống, bảo vệ các cơ sở của nhà nước”.

Thủ tướng Syria Mohammad Ghazi al-Jalali. Ảnh: Newsx

Theo đài CNN, ông Jalali cũng kêu gọi người dân Syria bảo vệ các cơ quan công quyền với lí do chúng thuộc về tất cả công dân. "Tôi đang ở nhà, không rời đi và không có ý định rời đi ngoại trừ khi cần, theo cách hòa bình để đảm bảo hoạt động liên tục của các tổ chức công, các cơ sở của nhà nước và để thể hiện sự an toàn và an ninh cho tất cả công dân”, Thủ tướng Syria nhấn mạnh.

Thủ lĩnh của Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), nhóm đứng đầu quân nổi dậy vũ trang, cũng ra tuyên bố yêu cầu các tay súng Hồi giáo không gây hại cho các cơ quan nhà nước. “Đối với tất cả các lực lượng quân sự trong thành phố Damascus, nghiêm cấm tiếp cận các tổ chức công cộng, những tổ chức này sẽ vẫn nằm dưới sự giám sát của cựu Thủ tướng cho đến khi được chính thức bàn giao, và cũng nghiêm cấm bắn đạn lên không trung”, trích tuyên bố của thủ lĩnh HTS Ahmed al-Sharaa.

Các tay súng nổi dậy ở quảng trường Umayyad tại thủ đô Damascus ngày 8/12. Ảnh: CNN

Trong cuộc phỏng vấn mới với hãng thông tấn Al Arabiya, Thủ tướng Jalali tiết lộ đã liên lạc với thủ lĩnh quân nổi dậy về cách quản lý giai đoạn hiện tại. Ông cho rằng Syria nên tổ chức bầu cử tự do để người dân Syria có thể lựa chọn lãnh đạo đất nước họ mong muốn.

Ông Jalali đưa ra phát biểu trên sau khi có thông tin Tổng thống Bashar al-Assad đã lên máy bay rời khỏi Syria khi quân nổi dậy giành quyền kiểm soát thủ đô sáng sớm nay.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các tay súng Hồi giáo đã đột kích vào dinh tổng thống ở Damascus.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã triển khai binh sĩ và xe tăng tại vùng đệm với Syria cũng như một số địa điểm khác để đảm bảo quốc phòng của Israel và sự an toàn của Cao nguyên Golan, nơi các lực lượng Tel Aviv đã chiếm đóng kể từ chiến tranh 6 ngày năm 1967.

Báo Times of Israel dẫn thông cáo của IDF khẳng định họ “sẽ không can thiệp vào các sự kiện nội bộ ở Syria”, đồng thời cho biết quân đội Israel trong khu vực "sẽ tiếp tục hoạt động chừng nào còn cần thiết" để đạt được các mục tiêu của mình.