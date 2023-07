Sá Xị Con Cọp tiếp tục lỗ Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (SCD) đã công bố BCTC quý II/2023 ghi nhận lỗ quý thứ 8 liên tiếp. Đây cũng là mức lỗ lớn nhất kể từ khi doanh nghiệp này niêm yết trên sàn năm 2006. Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ của SCD đạt 1,3 tỷ đồng, giảm 97% so với cùng kỳ năm trước. Trong báo cáo tài chính ghi rõ, chi phí tài chính tăng 10,8%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ, nhưng chi phí bán hàng tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ lên đến 23,4 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế của SCD trong quý II lỗ gần 35,3 tỷ đồng, cao gấp 3 lần con số lỗ cùng kỳ năm năm trước. Theo văn bản giải trình của SCD, bất chấp những nỗ lực không ngừng nhằm cắt giảm và tối ưu hoá chi phí hoạt động, mức lỗ vẫn tăng cao. Hoạt động kinh doanh tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề do chi phí đầu vào tăng cao trong khi sức tiêu thụ trên thị trường thấp. Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của SCD đạt 65 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế âm 38 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 13,5 tỷ đồng. Với lợi nhuận âm trong quý II/2023, SCD đang phải chịu khoản lỗ lũy kế 8 tháng liên tiếp gần 120 tỷ đồng, cao hơn mức vốn điều lệ là 85 tỷ đồng. Tại thị trường trong nước, Nước giải khát Chương Dương từng là doanh nghiệp đầu ngành sản xuất nước giải khát phía Nam với sản phẩm Sá xị Con cọp nổi tiếng. Chốt phiên giao dịch ngày 28/7, cổ phiếu SCD đạt thị giá 15.000 đồng/cp.