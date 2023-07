Tăng trưởng xanh: Xu hướng toàn cầu

Thế giới đang phải trải qua những ảnh hưởng mạnh mẽ từ biến đổi khí hậu toàn cầu, sự cạn kiệt của nguồn tài nguyên thiên nhiên, các xung đột có tính leo thang và phục hồi kinh tế toàn cầu sau đại dịch Covid-19 còn nhiều khó khăn. Trước các thách thức ấy, định hướng phát triển bền vững càng quan trọng hơn bao giờ hết đối với doanh nghiệp.

Tại lễ phát động Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2023 (CSI 2023), ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch VCCI, Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) nhận định, kinh doanh bền vững giúp doanh nghiệp tăng cường nội lực, nâng cao vị thế và chiếm được niềm tin của chính phủ, nhà đầu tư, đặc biệt là người tiêu dùng.

Trên thực tế, những năm qua ngày càng có nhiều doanh nghiệp lựa chọn mô hình phát triển kinh doanh bền vững nhưng số lượng doanh nghiệp có thể kiên trì và hoàn thành được các mục tiêu đã đề ra lại không nhiều do thiếu tầm nhìn dài hạn cũng như sự đầu tư đúng mực.

SABECO không ngừng thúc đẩy các sáng kiến xanh trong nội tại doanh nghiệp từ năm 2018

Hành trình “xanh hóa” năng lượng tại SABECO

Được vinh danh tại hạng mục Doanh nghiệp bền vững (Giải thưởng Philip Kotler) vào năm 2022, SABECO là một trong những doanh nghiệp được đánh giá có những bước đi cụ thể và hiệu quả trên hành trình tăng trưởng xanh, không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần vào mục tiêu dài hạn “Nâng tầm vị thế thương hiệu Việt” của doanh nghiệp.

Dự án điện mặt trời mái nhà được đưa vào hoạt động tại nhà máy Bia Sài Gòn Quảng Ngãi

Đầu tháng 5 vừa qua, SABECO chính thức triển khai giai đoạn 2 của Dự án điện mặt trời mái nhà trong hệ thống sản xuất. Dự kiến đến cuối năm nay tổng cộng 17/26 nhà máy sẽ sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, giúp tiết kiệm 25 triệu kWh điện mỗi năm. Theo đó, ước tính 18,000 tấn CO2 cũng sẽ được cắt giảm mỗi năm, đóng góp vào mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của công ty vào năm 2050, đồng thời góp phần hỗ trợ các mục tiêu Quốc gia về Tăng trưởng Xanh trong giai đoạn 2021-2030.

Song song đó, doanh nghiệp cũng tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh khối (biomass) từ thực vật (như trấu, mùn cưa, vỏ hạt điều và lá cây) thay cho lò hơi đốt bằng nhiên liệu hóa thạch nhằm tối ưu hóa nhiên liệu.

Mở rộng trách nhiệm trong sản xuất & kinh doanh

Ngoài việc tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, SABECO cũng đã sớm triển khai giải pháp bao bì bền vững cho các dòng sản phẩm của mình, sử dụng vỏ lon mỏng hơn, trọng lượng nhẹ hơn để tiết kiệm nhiên liệu. Đồng thời, doanh nghiệp thực hiện chương trình Tái chế két bia, kêu gọi các đối tác trong mạng lưới phân phối trên cả nước cùng tham gia, thúc đẩy trách nhiệm xử lý bao bì sau sử dụng của các bên trong quá trình sản xuất & kinh doanh.

SABECO triển khai chương trình Tái chế két bia, tăng cường trách nhiệm xử lý bao bì sau sử dụng

Trước đó, SABECO cũng đã vận dụng các sáng kiến tiết kiệm nước như thu hồi, tái sử dụng nước, áp dụng hệ thống CIP (Cleaning in place) cải tiến để giảm lượng nước sử dụng, sử dụng bơm nhiệt để hạn chế xả nước trong thanh trùng,... thành công giảm lượng nước sử dụng để sản xuất mỗi lít bia từ 5 lít (năm 2018) xuống còn dưới 3 lít (năm 2022).

Tuyến đường lắp đèn năng lượng mặt trời thuộc dự án "Thắp sáng đường quê" tại tỉnh Khánh Hoà

Bắt đầu kế hoạch chuyển đổi từ năm 2018 đến nay, doanh nghiệp không chỉ thúc đẩy các sáng kiến xanh trong nội tại doanh nghiệp, mà còn tăng cường hợp tác với các cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội để triển khai nhiều chương trình phát triển bền vững trong cộng đồng như lắp đèn năng lượng mặt trời tại các địa phương, góp phần nâng cao nhận thức về năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường. Năm 2022, dự án “Thắp sáng đường quê” do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp cùng SABECO đã hoàn thành 34km đường đèn năng lượng mặt trời tại 34 vùng nông thôn thuộc 34 tỉnh thành, chung tay môi trường bền vững và an toàn cho người dân địa phương an tâm sinh hoạt và lao động.

Với cam kết hướng đến mục tiêu nâng tầm vị thế thương hiệu Việt và góp phần dựng xây cộng đồng và đất nước Việt Nam thịnh vượng hơn, SABECO sẽ tiếp tục tăng cường các sáng kiến về tăng trưởng xanh, góp phần mạnh mẽ vào mục tiêu chung của quốc gia và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Thanh Trúc