Lần đầu lên tiếng sau khi cha bị bắt, các con của Sean "Diddy" Combs chỉ trích cuốn sách dài 58 trang được cho là dựa trên nhật ký của mẹ họ - người mẫu quá cố Kim Porter.

Một cuốn sách trên Amazon thu hút sự chú ý sau khi Diddy bị bắt.

Kim Porter (sinh năm 1970) không viết hồi ký kể chi tiết về mối quan hệ bạo hành với người bạn đời lâu năm Sean "Diddy" Combs, các con của bà cho biết trong một tuyên bố hôm 24/9.

Kim's Lost Words: A Journey For Justice, From The Other Side… được xuất bản độc lập trên Amazon vào đầu tháng 9, hơn một tuần trước khi ông trùm âm nhạc Diddy bị bắt ở New York và bản cáo trạng chống lại ông được công bố. Người ta cho rằng cuốn sách này dựa trên nhật ký và ghi chép của Porter.

Tuy nhiên, các con của Porter - Quincy, Christian, Jessie và D'Lila - phủ nhận thông tin này. Họ đã lên án cuốn sách là hoàn toàn bịa đặt trong một tuyên bố chung trên Instagram vào ngày 24/9.

"Những lời tuyên bố rằng mẹ chúng tôi đã viết một cuốn sách hoàn toàn không đúng sự thật. Bà ấy không viết, và bất kỳ ai tuyên bố có bản thảo đều đang tự trình bày sai sự thật", tuyên bố viết. "Bất kỳ ai tự nhận là 'bạn bè' để nói thay lời mẹ chúng tôi hoặc gia đình bà đều không phải là bạn bè, và họ cũng không quan tâm đến lợi ích tốt nhất cho mẹ chúng tôi".

Cuốn sách bán chạy nói gì về Diddy?

Christian (26 tuổi), cặp song sinh Jessie và D'Lila (17 tuổi) là con của Porter và Diddy. Còn Quincy (33 tuổi) là con trai của Porter từ mối quan hệ trước, nhưng anh chủ yếu được Diddy nuôi dưỡng. Bài đăng Instagram là tuyên bố đầu tiên họ đưa ra kể từ khi rapper sinh năm 1969 bị bắt, và cả bốn người không trực tiếp đề cập đến vụ án hình sự chống lại cha mình.

Có lẽ để đáp lại những chi tiết được cho là về hành vi bạo lực mà Diddy gây ra với Porter trong cuốn sách, những người con cho biết rằng lượng "tin đồn sai sự thật và gây tổn thương" lan truyền về mối quan hệ của cha mẹ đã buộc họ phải lên tiếng.

Porter qua đời vì bệnh viêm phổi vào tháng 11/2018 ở tuổi 47, theo báo cáo khám nghiệm tử thi của bà. Vào thời điểm bà qua đời, Diddy cho biết ông và cựu người mẫu kiêm diễn viên này "hơn cả bạn thân" và "hơn cả bạn tâm giao". Thế nhưng, cuốn sách bán chạy trên Amazon khẳng định trong phần "từ chối trách nhiệm" rằng hành vi gian dối là nguyên nhân gây ra cái chết của Porter.

Kim Porter có mối quan hệ lúc tan lúc hợp với Diddy trong hơn một thập kỷ trước khi bà qua đời vào năm 2018.

Các con của bà cho biết họ "vô cùng đau buồn khi thế giới đã dựng lên một vở kịch về sự kiện bi thảm nhất trong cuộc đời chúng tôi", lưu ý rằng nguyên nhân cái chết của mẹ họ đã được xác định trong nhiều năm và không có bất kỳ hành vi gian dối nào.

Với đầy rẫy lỗi đánh máy và lỗi sai chính tả, bản xem trước cho cuốn sách ngắn kể chi tiết về hành vi lạm dụng thể xác, cưỡng ép tình dục và các hành vi bạo lực khác mà Diddy bị cáo buộc đã thực hiện. Cuốn sách bìa mềm trị giá 22 USD này được phát hành lặng lẽ trên Amazon, nhưng đặc biệt gây chú ý sau khi có tin Diddy bị bắt và các chi tiết gây sốc trong bản cáo trạng được tiết lộ.

Cuốn sách từng leo top trong danh sách bán chạy của Amazon.

Người đứng sau cuốn sách

Tác giả của cuốn sách được liệt kê là Jamal T. Millwood, "viết cho Kimberly A. Porter". Tác giả đằng sau cuốn sách tên thật là Todd Christopher Guzze, được biết đến với nghệ danh Chris Todd, định nghĩa nghề nghiệp của mình là "nhà sản xuất điều tra, tác giả và nhà báo".

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với The Associated Press hôm 25/9, Todd cho biết ông đã được những người "rất thân cận với Kim, Sean Combs" tiếp cận và cung cấp "ổ USB flash, tài liệu và băng ghi âm" từ Porte. Cuối cùng, ông đã ghép những thứ này lại với nhau để tạo nên cuốn hồi ký trong một quá trình kéo dài nhiều tháng.

Đáp lại tuyên bố của con cái Porter, Todd cho biết "luôn mở rộng cửa" cho bất kỳ thành viên nào trong gia đình cựu người mẫu có nhu cầu nói chuyện với mình.

Diddy bị bắt và đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng.

Todd thúc giục những người hoài nghi "hãy tìm hiểu xem tôi là ai" và xem xét những trường hợp trước đây mà ông đã xử lý.

Trả lời Rolling Stone, Todd tuyên bố. "Nếu ai đó chất vấn tôi, 'Sống hay chết, cuốn sách đó có thật không?', tôi phải nói rằng mình không biết. Nhưng với tôi, nó đủ thực tế".

Diddy, 54 tuổi, đã không nhận tội tại New York và đang bị giam giữ trong thời gian chờ xét xử. Ông đang ở chung phòng kiểu ký túc xá tại nhà tù trung tâm ở Brooklyn với kẻ lừa đảo tiền điện tử Sam Bankman-Fried và những người khác, The New York Times đưa tin.

Tuyên bố từ các con của Diddy và Porter được đưa ra khi đơn kiện dân sự thứ 11 về lạm dụng tình dục được đệ trình chống lại ông trùm nhạc hip hop vào ngày 24/9. Thalia Graves tuyên bố rằng Diddy và vệ sĩ của ông đã tấn công tình dục bà vào năm 2001 và phát tán video về vụ tấn công, "bao gồm cả việc bán nó như một nội dung khiêu dâm".

Graves cho biết bà gặp Diddy vào cuối năm 1999 khi bạn trai bà lúc đó làm giám đốc điều hành tại Bad Boy Records, hãng thu âm của Diddy.

Riêng Netflix đã công bố một loạt phim tài liệu mới về rapper 50 Cent, người từ lâu đã bất hòa với Diddy. Bộ phim được cho có nhiều chi tiết liên quan đến vụ án của Diddy.

"Mặc dù những cáo buộc này rất đáng lo ngại, chúng tôi kêu gọi mọi người hãy nhớ rằng câu chuyện của Sean Combs không phải là toàn bộ bức tranh về hip hop và văn hóa hip hop. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các hành động cá nhân không làm lu mờ những đóng góp rộng lớn hơn của nền văn hóa này", 50 Cent và đạo diễn loạt phim, Alexandria Stapleton, nói với Variety.

