Trong trận mưa lớn vào chiều tối ngày 15/5 tại TP.HCM, mặc dù trời đã tạnh nhưng những người đi xe công nghệ vẫn gặp khó khăn, không thể đặt được xe trên các ứng dụng, phải lựa chọn các phương tiện di chuyển khác.

Dùng tới 3 ứng dụng gọi xe, nhưng PV VietNamNet phải chờ gần 1 tiếng mới đặt được xe công nghệ tại TP.HCM sau trận mưa tối ngày 15/5. Ảnh: Lê Mỹ

Anh Võ Quốc Hưng, một người đang làm trong lĩnh vực Digital Marketing cho biết, nhóm 5 người tiến hành đặt xe ở các ứng dụng khác nhau là Grab, Xanh SM, Go Jek, nhưng không thể đặt được xe nào, mặc dù các hãng xe công nghệ tăng liên tục tăng giá ở thời điểm đó. Điển hình nhất là Grab, chỉ quãng đường từ khu đô thị Sala đến đường Trần Não, giá tiền nhảy liên tục từ 121.000 đồng lên 135.000, rồi 157.000, 171.000 và 180.000 đồng, nhưng vẫn không có tài xế nhận.

Sau khi chờ hơn 1 tiếng đồng hồ không bắt được xe, nhóm anh quyết định gọi taxi truyền thống. Chỉ 10 phút sau đã có xe đón và chi phí cho quãng đường trên chỉ 91.000 đồng.

Anh Huy Võ cũng bắt đầu mở các ứng dụng Grab, Be, Xanh SM gọi xe vào khoảng 19h30 khi mưa vừa tạnh, giá của Be lúc này tăng gấp 3 lần so với bình thường, nhưng cũng không có xe. Đáng chú ý, ứng dụng Xanh SM liên tục bị lỗi trắng màn hình. Đến 21h, anh vẫn không bắt được xe, phải nhờ người quen chở tới một cung đường khác, 10 phút sau mới bắt được xe về nhà.

Do đặc thù công việc, anh Hoàng Long, đang làm tại khu vực Quận 1, TP.HCM, chủ yếu đi làm bằng xe ôm công nghệ. Khoảng 20h30 tối 15/5, mưa đã tạnh hẳn nhưng anh vẫn không bắt được xe về nhà dù mở tất cả các ứng dụng như Be, Go Jek, Grab và Xanh SM. Phải hơn 1 tiếng mới có tài xế của Grab nhận cuốc xe và anh mới di chuyển được về nhà.

Chị Thanh Mai, làm tại khu trung tâm quận 3, TP.HCM, bắt đầu đặt xe từ lúc 17h30 nhưng không được. Chị tiếp tục chờ ở cơ quan đến 19h30 nhưng vẫn không có tài xế nào nhận, dù giá cước không ngừng tăng lên. Cuối cùng, chị Thanh Mai phải gọi chồng lên chở về để kịp bữa tối cùng gia đình.

“Đây không phải là lần đầu tiên, trong những năm qua cứ bắt đầu vào mùa mưa là rất khó đặt xe công nghệ, mặc dù chúng tôi sẵn sàng chấp nhận đi giá cao, vẫn không ai nhận cuốc. Thật khó hiểu, nếu như trước đây chỉ có Grab việc đặt xe khó khăn có thể thông cảm, nhưng giờ có tới 4-5 hãng xe cung cấp dịch vụ này mà các ‘thượng đế’ vẫn phải dài cổ chờ để có xe đi về nhà”, chị Thanh Mai bức xúc.

Trao đổi với PV VietNamNet, một tài xế chạy xe công nghệ tại TP.HCM cho biết, thông thường trời mưa đa phần các tài xế sẽ tắt ứng dụng để về nghỉ ngơi, do chạy trong thời tiết mưa gió vất vả nhưng doanh thu cũng không được bao nhiêu. Mặc dù trời mưa các ứng dụng gọi xe có thể tăng giá gấp 2-3 lần, nhưng do mức chiết khấu từ các ứng dụng gọi xe quá cao, tài xế cũng không hưởng được là bao.

“Mưa thì tắt app về đi nhậu thôi anh, chứ chạy doanh thu không được bao nhiêu do hãng ăn ‘dày’ quá, đã thế lỡ gặp tắc đường hay đường ngập thì vừa mất thời gian và xui xẻo xe bị hư có khi lại tốn nhiều tiền hơn”, tài xế này nói.