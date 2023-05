Ảnh minh họa

Trên mạng xã hội Weibo, cơ quan thời tiết Thượng Hải thông báo: “Vào lúc 13h09, nhiệt độ tại ga tàu điện ngầm Xujiahui là 36,1 độ C, phá kỷ lục ngày nóng nhất trong tháng 5 đã tồn tại 100 năm qua”.

Chiều cùng ngày, cơ quan trên cho hay, nhiệt độ đo được tại trạm trung tâm của thành phố đã vượt ngưỡng 36,7 độ C.

Theo giới chức Trung Quốc, mức nhiệt độ trên cao hơn 1 độ C so với kỷ lục 35,7 độ C được ghi nhận 4 lần trước đây vào các năm 1876, 1903, 1915 và 2018.

Đầu tháng 5, Liên Hợp Quốc cảnh báo, giai đoạn 2023-2027 có thể là thời gian 5 năm ấm nhất từng được ghi nhận, trong bối cảnh khí nhà kính và hiện tượng El Nino cùng nhau khiến nhiệt độ tăng cao.