Bùng nổ chương trình khuyến mãi "Thương hiệu lớn giảm lớn"

Tiếp nối thành công của năm 2023, năm nay, Central Retail Việt Nam và CFG Thái Lan (đối tác điều hành các cửa hàng tiện lợi và hàng tiêu dùng gồm: Central Food Hall, Tops, EATHAI, FamilyMart và Central Wine Cellar) đã phối hợp và làm việc chặt chẽ với các thương hiệu lớn như P&G, Unilever, Unicharm, DKSH, Coca-Cola, Nestle, Acecook… cùng nhiều thương hiệu nổi tiếng khác nhằm tiếp tục mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chính hãng, chất lượng tốt với giá cả hợp lý nhất.

Chương trình khuyến mãi đã sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng. Ảnh: GO! & Big C Việt Nam

Chương trình kéo dài từ ngày 03/10 đến ngày 16/10/2024 tại chuỗi siêu thị GO! & Big C Việt Nam trên toàn quốc. Đây là một trong những sự kiện ưu đãi lớn trong năm nhằm kích thích nhu cầu mua sắm của khách hàng.

Những ưu đãi không thể bỏ lỡ

Chương trình "Thương hiệu lớn giảm lớn" mang đến hàng loạt ưu đãi độc quyền, nổi bật là các deal giá tốt theo combo: Mua 2 lốc 6 lon nước ngọt Coca-Cola/Coca Zero/Fanta/Sprite 320ml sẽ nhận ngay ly kim cương (số lượng có hạn); Mua 1 thùng Coca-Cola 235ml được tặng thêm ly thủy tinh, hay khi mua sữa tắm Babi Mild với hóa đơn từ 190.000 VNĐ sẽ được giảm ngay 30.000 VNĐ. Ngoài ra, khách hàng còn được nhận nhiều phần quà hấp dẫn từ các sản phẩm khác như tương ớt Knorr, phở Hello từ Acecook (sẽ ra mắt vào tháng 11) và nhiều thương hiệu danh tiếng khác.

Khách hàng vui lòng xem danh sách cụ thể các sản phẩm và các chương trình khuyến mãi.

Các sản phẩm đã được trưng bày ở Chuỗi siêu thị GO! & Big C Việt Nam. Ảnh: GO! & Big C Việt Nam

"Thương Hiệu Lớn Giảm Lớn" - mua sắm thông minh, tiết kiệm tối đa

Với hơn 26 năm phát triển và phục vụ người tiêu dùng Việt, GO! & Big C Việt Nam tự hào là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ thực phẩm. Với chiến lược đặt khách hàng làm trọng tâm, GO! & Big C Việt Nam không ngừng lớn mạnh, mở rộng hệ thống đại siêu thị và trung tâm mua sắm trên toàn quốc, trở thành điểm đến tin cậy cho hàng triệu gia đình Việt.

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, chương trình "Thương hiệu lớn giảm lớn" không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm chi phí mà còn tạo điều kiện thuận lợi để bạn trải nghiệm và tiếp cận với các sản phẩm chính hãng từ những thương hiệu uy tín.

Siêu thị GO! & Big C Việt Nam ra mắt Chương trình “Thương hiệu lớn giảm lớn” với các thương hiệu như Coca - Cola, Vinamilk… Ảnh: GO! & Big C Việt Nam

Đến với hệ thống siêu thị GO! & Big C gần nhất, người tiêu dùng sẽ được trải nghiệm không gian mua sắm hiện đại, phong phú cùng những sản phẩm chất lượng.

Người dùng còn có thể mua sắm trực tuyến mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng GO! với loạt ưu đãi độc quyền mỗi ngày, từ các sản phẩm thiết yếu đến loạt mã giảm giá hấp dẫn. Khách hàng có thể dễ dàng tạo danh sách mua sắm cá nhân, theo dõi điểm tích lũy thẻ thành viên GO!, nhận thông báo tự động về các khuyến mãi và nhận hàng ngay tận nhà.

Tải app tại: https://app.go-vietnam.vn/RUpb/InstallNow

Doãn Phong