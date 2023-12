{"article":{"id":"2224710","title":"Thương hiệu phòng tắm và bếp LIXIL tôn vinh dự án kiến trúc ngành nước","description":"LIXIL - thông qua thương hiệu GROHE (thương hiệu của tập đoàn LIXIL) đồng hành cùng Liên hoan Kiến trúc Thế giới năm thứ 16 liên tiếp. Tại đây, GROHE đã trao giải thưởng GROHE Water Prize cho dự án Uarchitects.","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/image001-889.png?width=768&s=wSXDRh1c-XhzDJ_Dv77_8Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/image001-889.png?width=1024&s=-kmeMchoxdwwdyqBEdWqhQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/image001-889.png?width=0&s=eXveI4FHb0YslJDoo8sm5Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/image001-889.png?width=768&s=wSXDRh1c-XhzDJ_Dv77_8Q\" alt=\"image001.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/image001-889.png?width=260&s=ue8nDBCiouMIJhqAot1X7g\"></picture>

<figcaption> Thương hiệu GROHE (thuộc LIXIL - tập đoàn tiên phong về các sản phẩm công nghệ nước và vật liệu xây dựng cho nhà ở) đồng hành Liên hoan Kiến trúc Thế giới 2023 năm thứ 16 liên tiếp</figcaption>

</figure>

<p>Liên hoan Kiến trúc Thế giới (World Architecture Festival - WAF) là một trong những sự kiện quốc tế thường niên lớn hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc thế giới, quy tụ các <a href=\"https://vietnamnet.vn/kien-truc-su-tag6105582764168379703.html\" target=\"_blank\">kiến trúc sư</a>, nhà thiết kế danh tiếng. Sự kiện tôn vinh những cá nhân cấp tiến cùng các thành tựu trong ngành. WAF cũng là nơi các cá nhân, tổ chức xây dựng thương hiệu, mở rộng mạng lưới kinh doanh và cơ hội hợp tác. WAF năm nay thu hút gần 2.000 ứng viên tham dự, có hơn 800 tác phẩm đạt giải thưởng ở các hạng mục khác nhau. </p>

<p>Chủ đề của Liên hoan năm nay là “Catalyst” (Xúc tác), đánh dấu sự trở lại ở khu vực châu Á của WAF sau gần 10 năm. Chủ đề này tập trung vào: Làm thế nào kiến trúc và thiết kế trở thành một chất xúc tác để kiến tạo sự đổi mới, thông qua việc tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy, truyền cảm hứng trong suốt quá trình xây dựng, mang lại lợi ích thiết thực cho các cá nhân, tổ chức. </p>

<p>GROHE - thương hiệu quốc tế hàng đầu về các giải pháp dành cho phòng tắm và bếp đã đồng hành WAF kể từ năm đầu tiên tổ chức (năm 2008). Với tư cách là đối tác sáng lập của WAF, GROHE đánh giá cao các thiết kế kiến trúc giúp định hình những chuẩn mới, mang đến các giải pháp sáng tạo liên quan đến ngành nước. Tại WAF 2023, GROHE đã trao giải thưởng GROHE Water Prize cho dự án UArchitects. Đây là lần thứ năm Giải thưởng GROHE Water Prize được tổ chức. </p>

<p>Dự án Uarchitects chiến thắng với đề xuất mở rộng quy mô của các micro-colonies (tạm dịch: khu dân cư nhỏ) tại Bangladesh thông qua các kết cấu nổi được kết nối với nhau, cho phép người dân trồng lương thực một cách dễ dàng. Đồng thời, một trung tâm cộng đồng được xây dựng, nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản như: giáo dục, lưu trữ… cho các cụm gia đình. Đại diện dự án Uarchitects cho biết, việc sản xuất <a href=\"https://vietnamnet.vn/nuoc-sach-tag5019399132269691779.html\" target=\"_blank\">nước sạch</a> đặc biệt quan trọng với các quần thể vi mô này, giúp các hộ gia đình ứng phó với điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, giảm tỉ lệ đói nghèo và cung cấp một mô hình mới về cách thức những cộng đồng dân cư nhỏ lẻ giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. </p>

<p>Tại sự kiện, ông Paul Finch - Giám đốc chương trình của WAF chúc mừng những cá nhân đạt giải thưởng WAF và Inside năm 2023: “Ý tưởng và dự án của các bạn như những “mũi tên tiên phong”, cho thấy các thiết kế có thể trở thành chất xúc tác mạnh mẽ cho những sự thay đổi tích cực”. </p>

<p>Ông Satoshi Konagai - Lãnh đạo Công nghệ nước tại LIXIL khu vực châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ: “Với thương hiệu Grohe, chúng tôi tự hào là Đối tác sáng lập của Liên hoan Kiến trúc Thế giới ngay từ khi mới thành lập vào năm 2008. Trong suốt 16 năm qua, chúng tôi đã phối hợp với nhau để phát triển WAF trở thành một nền tảng toàn cầu, khẳng định uy tín và thu hút hàng nghìn dự án và ứng viên. Mỗi sự kiện đều hướng đến mục tiêu tôn vinh sự xuất sắc, tính kết nối và mở ra những cơ hội phát triển kinh doanh mới… LIXIL sẽ tiếp tục thu hút cộng đồng kiến trúc sư, nhà thiết kế nhằm thiết lập những chuẩn mực xuất sắc mới trong lĩnh vực kiến trúc, thiết kế; đồng thời giải quyết các thách thức hiện hữu, bao gồm các xu hướng vĩ mô về sức khoẻ, tính bền vững cũng như đô thị hoá”. </p>

<p>“Liên hoan năm nay đặc biệt có ý nghĩa khi đánh dấu sự ra mắt GROHE SPA tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Thương hiệu lần đầu được công bố tại Tuần lễ Thiết kế Milan 2023, trình diện những bộ sưu tập tinh hoa của Grohe Spa với mong muốn tạo ra sự kết hợp linh hoạt giữa chăm sóc đa giác quan trên cơ thể và trải nghiệm mang tính cá nhân hoá. Chúng tôi kỳ vọng được hợp tác với các chủ đầu tư, khách hàng và các đối tác trong ngành để mang GROHE SPA đến gần hơn với khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, ông Konagai nói thêm.</p>

<p>Trước sự kiện chính của WAF ở Singapore, GROHE và WAF đã tổ chức các buổi đón tiếp, sự kiện đồng hành ở Singapore, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan và Philippines nhằm tăng cường tính kết nối trong ngành. </p>

