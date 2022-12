Thương hiệu tỷ đô 'Transformers' tái xuất sau 5 năm với ê kíp 'khủng'

Trong nhiều năm, chuỗi phim Transformers đã mang lại cho Paramount nhiều thành công vang dội. Dưới bàn tay của 'ông hoàng cháy nổ' Michael Bay, 5 phần gồm Transformers (2007), Revenge of the Fallen (2009), Dark of the Moon (2011), Age of Extinction (2014), The Last Knight (2017) cùng phần ngoại truyện có tên Bumblebee vốn được mặc định là phần 6 ra mắt năm 2018 đã thu về 4,8 tỷ USD doanh thu toàn cầu (trong tổng số ngân sách của loạt phim khoảng 1,1 tỷ USD).

Gần 6 năm sau khi ra mắt phần thứ 5 - Transformers: The Last Knight (2017) của loạt phim tỷ đô về robot đại chiến, series Transformers tiếp tục được sản xuất và vừa trình làng đoạn giới thiệu đầu tiên, hứa hẹn sẽ là tựa phim hốt bạc mùa hè 2023. Transformers: Rise Of The Beasts (Transformers: Quái thú trỗi dậy) là phần đầu tiên trong dự án bộ ba được Paramount Pictures tái khởi động, hứa hẹn sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho loạt phim này.

Transformers: Rise Of The Beasts lấy bối cảnh vào năm 1994, khoảng thời gian tiếp sau khi Bumblebee xuất hiện. Như tựa đề bộ phim đã thể hiện, phần này dựa theo bộ truyện Beast Wars cực ăn khách vào thập niên 1990. Đây cũng là lần đầu tiên, một nhóm robot mới xuất hiện, có khả năng biến mình thành động vật thay vì ô tô. Không những thế, khán giả sẽ phiêu lưu cực độ trong cuộc chiến đầy cam go và tột đỉnh gay cấn, giữa Autobots và Decepticons với sự xuất hiện của 3 thế lực mới: Maximals, Predacons và Terrorcons.

Đoạn trailer mở ra với sự xuất hiện bất ngờ của thủ lĩnh phe Maximals - Optimus Primal dưới hình dạng một chú Gorilla khổng lồ. Cũng ngay tại đây, khán giả sẽ được gặp lại nhân vật quen thuộc Optimus Prime. Primal đã cảnh báo và tiết lộ với Prime về một thế lực đen tối mà họ sắp phải đối mặt.

Trailer tiếp tục kích thích khán giả khi hé lộ sự trở lại của chú Autobot đáng yêu Bumblebee, rồi đến màn xuất hiện của anh chàng Noah bên chiếc siêu xe Porsche có khả năng phân thân với tốc độ chóng mặt. Những thước phim tiếp theo còn bùng nổ hơn nữa khi liên tục trình làng những Maximals mới biến thể từ các loài thú và có sức chiến đấu mãnh liệt như báo đốm, chim ưng. Càng về cuối trailer, khán giả sẽ được chứng kiến những màn giao tranh tràn ngập bom đạn, khói súng đầy căng thẳng và nghẹt thở. Đây là cuộc chiến lớn chưa từng có, khi mọi thế lực từ cả quá khứ lẫn tương lai đều hội tụ.

Transformers: Rise of the Beasts có sự tham gia của các diễn viên Anthony Ramos, Dominique Fishback, Dương Tử Quỳnh… Diễn viên Peter Cullen – "giọng nói" của Optimus Prime từ các phần trước sẽ quay trở lại lồng tiếng cho phần phim này. Đội ngũ sản xuất của Transformers: Rise of the Beasts vẫn tiếp tục quy tụ hai cái tên đình đám đã làm nên thượng hiệu là Micheal Bay và huyền thoại Steven Spielberg. Phim sẽ ra mắt khán giả toàn cầu tháng 6/2023.