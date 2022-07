'Thương ngày nắng về 2' tập 51, bà Nga mất trí nhớ, quên cả tên cháu ngoại

Trong Thương ngày nắng về phần 2 tập 50 lên sóng tối 26/7, bà Nga (Thanh Quý) bắt đầu có biểu hiện mất trí nhớ khi không nhớ nổi mình đã nêm gia vị vào nồi nước riêu hay chưa khiến khách hàng kêu trời vì ăn bún quá mặn.

Trong tập 51 Thương ngày nắng về phần 2 lên sóng tối nay 27/7, bà Nga tới trường đón So nhưng khi cô giáo hỏi thì bà cố gắng mãi không nhớ ra tên cháu ngoại. Đúng lúc đó So nhìn thấy bà thì vội chạy ra. Bà Nga thấy cháu lại kể vanh vách tên So, tên bố Đức nhưng lại nhầm Khánh sang Trang. "Ơ bà con là con của mẹ Khánh mà", So nói. Bà Nga ngượng ngùng đáp: "Bà nhầm".

Trang (Huyền Lizzie) và Duy (Đình Tú) sau khi biết ông Long (Tiến Đạt) chính là người đã gây ra cái chết của bố Mậu thì vô cùng đau khổ và áy náy. Cả hai hẹn nhau nói chuyện ở đầu ngõ và không ngờ đúng lúc đó Vân (Ngọc Huyền) về. Vân rất sốc khi nghe tin bố Duy chính là người gây ra tai nạn cho bố mình.

Trong khi đó, bác sĩ riêng của ông Long hẹn gặp Duy để thông báo kết quả xét nghiệm và nói tình hình của ông rất xấu, không còn nhiều thời gian nữa. Duy ngỡ ngàng khi biết bố mình đang bị ung thư giai đoạn cuối.

Vân sẽ làm gì khi biết toàn bộ sự thật về gia đình anh rể tương lai? Cô sẽ phản đối Trang đến với Duy? Gia đình có biết bà Nga đang dần mất đi trí nhớ? Chi tiết Thương ngày nắng về phần 2 tập 51 lên sóng tối 27/7 trên VTV3.

Quỳnh An