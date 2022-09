Thượng tá Châu Quốc Huy làm Phó Giám đốc Công an Bạc Liêu

Ngày 7/9, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Châu Quốc Huy, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam, Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Châu Quốc Huy. Ảnh: Công an Bạc Liêu

Thượng tá Châu Quốc Huy sinh năm 1969, quê quán xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải, Bạc Liêu.

Thượng tá Châu Quốc Huy là cán bộ được đào tạo chính quy, có trình độ chuyên môn cao, học hàm tiến sĩ và trải qua nhiều năm rèn luyện tại môi trường cơ sở.

Thượng tá Châu Quốc Huy. Ảnh: Công an Bạc Liêu

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Châu Quốc Huy từng đảm nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu; Trưởng Công an huyện Phước Long, Trưởng Phòng Cảnh sát môi trường và Trưởng phòng Cảnh sát hình sự.