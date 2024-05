Tối 17/5, hòa nhạc giao hưởng 2 concerto - A Night of Tchaikovsky & Rachmaninoff by Vũ Ngọc Linh diễn ra tại Hà Nội, quy tụ hơn 70 thành viên của Dàn nhạc Phim Sài Gòn - Saigon Film Orchestra cùng các nghệ sĩ khách mời đến từ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Hòa nhạc giao hưởng '2 concerto - A Night of Tchaikovsky & Rachmaninoff by Vũ Ngọc Linh' kỷ niệm 74 năm thiết lập ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga.

Chương trình là một trong các hoạt động nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 74 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (1950-2024) và 30 năm ký kết Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Nghệ sĩ piano Vũ Ngọc Linh.

Chương trình đánh dấu sự ra đời của dàn nhạc trẻ Saigon Film Orchestra, tuy mới thành lập nhưng được sự bảo trợ, đồng hành và dẫn dắt của những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam. Đây cũng là cột mốc lớn trong con đường sự nghiệp của nghệ sĩ piano Vũ Ngọc Linh khi cùng lúc trình diễn 2 bài concerto “nặng ký” trong một chương trình, điều hiếm có tại các buổi hòa nhạc, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở quy mô quốc tế.

Hai tác phẩm của hai nhà soạn nhạc lừng danh Tchaikovsky và Rachmaninoff đều đòi hỏi cao cả về trình độ lẫn kỹ thuật.

Chương trình hòa nhạc 2 concerto - A Night of Tchaikovsky & Rachmaninoff by Vũ Ngọc Linh đặc biệt dành riêng cho 2 tác phẩm tiêu biểu là bản Concerto số 1 cung Si giáng thứ và Rhapsody trên chủ đề Paganini dành cho piano cùng dàn nhạc.

Vũ Ngọc Linh bắt đầu hành trình âm nhạc của mình từ năm 6 tuổi tại quê hương Việt Nam. Với tiềm năng phát triển, anh được gửi đến Trường Âm nhạc Semsa dành cho những tài năng trẻ ở Moscow khi mới 8 tuổi. Trải nghiệm này đặt nền móng vững chắc cho anh trong suốt quá trình học tập, làm việc với âm nhạc.

Vũ Ngọc Linh chia sẻ may mắn được theo cha mẹ sang Nga từ nhỏ, những giai điệu âm nhạc nơi đây cứ văng vẳng mãi trong tâm trí. Khi trưởng thành, là một người chơi piano, anh vẫn mê mẩn từng nốt nhạc không thể đẹp hơn từ những nhân vật huyền thoại Nga.

Khi gặp hai người anh lớn trong nghề - nhạc trưởng Nguyễn Khắc Thành và nghệ sĩ piano Nguyễn Long An, anh hiểu đã đến lúc có thể biến ước mơ thành hiện thực, Dàn nhạc Phim Sài Gòn - Saigon Film Orchestra ra đời. Hòa nhạc giao hưởng 2 concerto - A Night of Tchaikovsky & Rachmaninoff by Vũ Ngọc Linh đã ra mắt công chúng từ nhân duyên đó.

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự góp mặt của nghệ sĩ kèn clarinet - Tiến sĩ Trần Khánh Quang và nghệ sĩ violin Nguyễn Thiện Minh, đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Mang khát vọng chia sẻ kiến thức và truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai, Vũ Ngọc Linh trở về Việt Nam năm 2012 và trở thành giảng viên piano của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Bên cạnh việc nuôi dưỡng những tài năng trẻ, anh vẫn tiếp tục sự nghiệp biểu diễn trong nước và quốc tế.

Anh đã từng tỏa sáng trên sân khấu với vai trò nghệ sĩ độc tấu piano cùng nhiều dàn nhạc giao hưởng lớn tại Việt Nam, Mỹ, Nga…

Trích đoạn biểu diễn của Vũ Ngọc Linh:

Ảnh: BTC