Thường trực Ban Bí thư: Thông tin đối ngoại cần phản bác những luận điệu xuyên tạc

10 giải nhất gồm: - Báo in với bài viết “Vinh quang đời đời những người giữ biển” (Báo Nhân Dân, Báo Hải quân Việt Nam). - Báo điện tử với bài viết “Một Việt Nam đầy tự tin và trách nhiệm với các vấn đề cấp bách nhất của thế giới” (Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo Điện tử Chính phủ). - Báo in tiếng nước ngoài với loạt tác phẩm với chủ đề “Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ” (The Times of India). - Báo điện tử tiếng nước ngoài với bài viết Party leader’s article on socialism sheds light to nation’s future path: Scholars (Ban Biên tập tin Đối ngoại, Thông tấn xã Việt Nam). - Sách: Ho Chi Minh Vida e obra do lisder da lisder da libertação nacional do Vietnã (Hồ Chí Minh cuộc đời và sự nghiệp vị lãnh tụ giải phóng dân tộc Việt Nam) (Nhà xuất bản Anita Garibaldi - Brazil). - Ảnh: Chiến lược ngoại giao vaccine - kiểm soát dịch bệnh góp phần phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội (Ban Biên tập Ảnh, Thông tấn xã Việt Nam). - Phát thanh: Giải mã phục hồi tăng trưởng Việt Nam (Ban Đối ngoại, Đài Tiếng nói Việt Nam). - Truyền hình: Luồng sống (Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam). - Video clip: Let’s Shine - Hãy tỏa sáng (Nhạc sỹ Huy Tuấn). - Sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại: Quảng bá quốc gia trong sự kiện toàn cầu EXPO 2020 Dubai, UAE (Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch).