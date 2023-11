Sáng 17/11, Công an xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, sau 4 ngày điều trị, Thượng úy Trần Trung Hiếu (31 tuổi), cán bộ của đơn vị trong lúc làm nhiệm vụ bị kẻ “ngáo đá” dùng kéo đâm trúng cổ đã qua đời.

Thi thể Thượng úy Hiếu đã được chuyển về nhà bố mẹ tại tổ dân phố Thanh Chương, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Được biết, Thượng úy Trần Trung Hiếu sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông tại thị trấn Tiên Điền. Tốt nghiệp Trung cấp An ninh, anh được phân công tác tại Đội Cảnh sát Hình sự - Công an huyện Nghi Xuân. Vừa học vừa làm, tháng 7/2018, tuân theo chủ trương điều động công an chính quy về các xã, anh Hiếu xung phong về cơ sở, nhận nhiệm vụ công tác tại Công an xã Xuân Hồng.

5 năm qua, Thượng úy Trần Trung Hiếu vượt qua những khó khăn thường nhật, bám địa bàn, tham mưu và triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, được người dân quý mến, đồng đội tin tưởng.

Thượng úy Trần Trung Hiếu đã hy sinh. Ảnh: CACC

Hoàn cảnh gia đình Thượng úy Trung Hiếu khó khăn, chưa có nhà riêng. Anh cùng vợ và 2 con sinh sống tại nhà bố mẹ vợ ở thôn 3, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân. Vợ anh làm hợp đồng với mức lương gần 5 triệu chỉ đủ xoay xở tạm bợ trong gia đình.

Trước đó, vào khoảng 15h45 ngày 13/11, thượng úy Trần Trung Hiếu (SN 1992, cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) đang làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi thì phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo (SN 1997, trú xã Xuân Hồng) nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với một người khác nên đã áp sát để bắt quả tang.

Tuy nhiên, đối tượng Bảo đã dùng kéo đâm vào cổ và bụng thượng úy Trần Trung Hiếu. Bị trọng thương, thượng úy Trần Trung Hiếu gục xuống nhưng đối tượng Bảo tiếp tục đâm thêm nhiều nhát.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh đến thăm Thượng úy Trần Trung Hiếu tại bệnh viện. Ảnh: CACC

Sau sự việc, lực lượng chức năng cùng người dân đã đưa thượng úy Trần Trung Hiếu đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan điều tra cho biết, Trần Trọng Gia Bảo bỏ học từ lớp 9, có bố là người nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự. Không có việc làm, Bảo thường xuyên đến đền chợ Củi xin tiền để tiêu xài và mua thuốc gây ảo giác để sử dụng. Trần Trọng Gia Bảo là đối tượng nằm trong danh sách quản lý của Công an xã về biểu hiện thường xuyên sử dụng chất ma tuý.

Sau khi bị bắt giữ và đưa về trụ sở cơ quan công an, Trần Trọng Gia Bảo vẫn thể hiện thái độ “máu lạnh của đối tượng loạn thần, ngáo đá”.

Trần Trọng Gia Bảo khai nhận do sử dụng thuốc lá gây ảo giác thời gian dài, thần kinh không ổn định nên đã dùng kéo đâm trọng thương thượng úy Hiếu khi bị phát hiện nhận “hàng” từ một người khác.