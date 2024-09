Công an thị xã Sơn Tây đã triệu tập 8 đối tượng đi xe máy giải quyết mâu thuẫn, trong đó 2 đối tượng đã tông thượng úy Nguyễn Ngọc Khánh phải nhập viện cấp cứu.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao đổi với bác sĩ điều trị về tình hình sức khoẻ thượng uý Nguyễn Ngọc Khánh. Ảnh: CACC

Vào khoảng 21h50 ngày 18/9, trong quá trình tuần tra kiểm soát, công an phát hiện tại đường Trưng Vương, phường Lê Lợi, có nhóm thanh niên đi 4 xe máy, phóng nhanh, mang theo đao, kiếm nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, nhóm này không chấp hành và phóng xe bỏ chạy. Đến phố Phạm Hồng Thái, có 2 đối tượng trong nhóm chạy xe lao vào mô tô do thượng uý Nguyễn Ngọc Khánh điều khiển, khiến người này ngã ra đường, bị gãy xương cánh tay trái. Ngay sau đó, công an đưa thượng úy Khánh vào bệnh viện cấp cứu và điều trị.

Công an thị xã Sơn Tây đã xác minh và triệu tập 8 người liên quan đến vụ việc. Qua điều tra, công an xác định hai đối tượng đi xe máy đã tông trực tiếp vào mô tô do thượng úy Khánh điều khiển.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã chuẩn bị hung khí để đánh nhau, nhằm giải quyết mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác thì bị lực lượng công an phát hiện và ngăn chặn.

Giám đốc Công an Thành phố tặng quà, động viên gia đình thượng úy Nguyễn Ngọc Khánh. Ảnh: CACC

Sáng 20/9, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng lãnh đạo các phòng chức năng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên thượng uý Khánh.