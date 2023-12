Ngày 20/12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Từ Ngọc Nga (46 tuổi, ngụ quận Tân Bình) về tội “Giết người”.

Theo truy tố, từ năm 2014, bị cáo Nga và ông Nguyễn Đình Th. có quan hệ tình cảm, chung sống với nhau và mở quán ăn tại quận Tân Bình.

Quá trình chung sống, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do ông Th. ghen tuông. Không chỉ cãi vã, ông Th. còn nhiều lần bạo hành, “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với bà Nga.

Bực tức, bà Nga nhiều lần đòi tiền ông Th. nợ mình nhưng ông Th. không trả khiến 2 người càng mâu thuẫn gay gắt.

Bị cáo Từ Ngọc Nga

Khoảng 23h ngày 23/7/2022, bà Nga đang ngồi ăn uống với khách tại quán của gia đình thì ông Th. đến nói chuyện rồi cãi vã, ông Th. bực tức tát vào mặt bà Nga.

Lúc này, bà Nga chạy vào bếp lấy hai con dao ra nhưng được mọi người can ngăn, còn ông Th. cũng lên xe máy bỏ đi.

Tuy nhiên, 30 phút sau ông Th. quay lại tiếp tục chửi mắng, tát nhiều cái vào mặt bà Nga nên bà Nga vào bếp lấy một con dao. Nghĩ bà Nga cầm dao để hù dọa nên ông Th. thách thức và xông vào đánh. Bà Nga liền cầm dao đâm thẳng vào ngực "chồng hờ".

Sau khi bị đâm, ông Th. vẫn xông vào đánh bà Nga nhưng được mọi người can ngăn và đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo kết luận giám định, ông Th. bị thương tích 59%.

Cũng theo cáo trạng, ông Th. đã có vợ nhưng chung sống như vợ chồng với bà Nga. Do đó, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã đề nghị Công an quận Phú Nhuận, Công an quận Tân Bình xử lý hành chính đối với ông Th. về hành vi “dùng tay đánh bà Nga nhưng không gây thương tích” và “vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng”.

Tại phiên tòa, bị cáo Nga khai, do thường xuyên bị đánh đập, bị cáo đã không làm chủ được bản thân nên mới phản kháng lại.

Xét thấy hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới sức khỏe, tính mạng của người khác, cần phải xử lý nghiêm, đồng thời bị hại cũng có một phần lỗi nên Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Nga 8 năm tù.